系統台退費延宕 竹市加碼重罰

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中國時報
／竹市報導

系統台新竹振道有線電視公司，今年初隱匿新竹市基本頻道每月每戶520元資訊，誘導訂戶加訂電影套餐，3月底雖同意退費，卻延宕退費期程，遭開罰30萬，至今仍未完成退費，市府祭出鐵腕，加碼開罰30萬元罰鍰，並要求限期改善。

市府行政處表示，市府今年調降有線電視月費20元，明定有線電視基本頻道每月每戶520元費用，振道有線電視公司身為竹市唯一系統業者，非但沒有明確告知收視戶費用調降資訊，還由員工以電話行銷方式，誘導加訂HBO電影套餐。

不少民眾根本不知道市府調降措施，在不知情下接受振道促銷方案，市府獲悉後加以查明，認定是欺瞞訂戶的不當行銷方式，今年3月27日裁罰30萬元，同時要求新竹振道退費給訂戶。

新竹振道旋於該月30日提出退費措施，惟截至6月5日仍有多達5399戶訂戶未完成退費，規畫的退費時程還長達8個月，要到明年2月才能完成退費，市府於同月25日要求限期退費，但直到7月30日派員到該公司了解，仍有15戶未完成退費。

行政處長白舒樺表示，新竹振道公司延宕辦理退費，市府已依有線廣播電視法開罰，同時要求該公司作為竹市唯一有線電視系統業者，應肩負公共服務的媒體責任，否則將繼續按次處罰。

(中國時報)

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