自體脂肪填乳房 女教練挺胸抗癌

亞洲大學附屬醫院乳房外科主治醫師王銘嶼，協助患者以胃網膜自體脂肪瓣填補乳房切除後的空缺。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

年僅31歲的健身教練「柔柔」是健身房內受歡迎的好教練，事業如日中天，日前洗澡時摸到右側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌第2期，醫生建議切除腫瘤，但她希望保留乳房，所幸醫療團隊取出其胃網膜自體脂肪瓣重建乳房，讓她能治病又美胸。

提到發現乳癌的心路歷程，「柔柔」說，因家族中沒有親友罹患過乳癌，摸到乳房有硬塊時，心裡覺得不太可能，但為讓自己更放心，決定就醫檢查，沒想到「真的中了」。

經與醫生溝通，「柔柔」同意切除腫瘤，但希望能維持美觀，亞洲大學附屬醫院乳房外科主治醫師王銘嶼表示，傳統手術切除腫瘤時會造成外型殘缺，但隨科技進步，患者可考慮切除後保留足夠肌膚，並使用胃網膜自體脂肪瓣重建，「柔柔」就是選擇此種方法。

王銘嶼指出，因「柔柔」乳房不豐滿，且腫瘤位置在右乳外下方，在切除後，一併取出腹腔內、覆蓋小腸的胃網膜自體脂肪瓣，並填補進乳房空腔內。「柔柔」看到治療後的右乳比原本還堅挺，鬆了口氣。

王銘嶼強調，乳癌位居女性癌症之首，且40歲以下民眾沒有常規性篩檢，建議女性平時多補充海藻類、纖維素、十字花科蔬菜、Omega-3脂肪酸等具抑制癌細胞產生物質的食物，並減少攝取脂肪攝取，如發現乳房有硬塊、不舒服，應盡速就醫。

(中國時報)

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