拒六輕燒他鄉垃圾 麥寮揚言封路

2018年08月24日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕焚化爐更新環評過關，傳出將代燒雲林縣垃圾，引發六輕所在地麥寮鄉民強烈反彈，23日舉白布條抗議相關單位把麥寮鄉民當成二等公民，將封路圍廠拒絕垃圾進鄉。縣府與鄉公所則強調六輕焚化爐決不會焚燒其他鄉鎮垃圾，也不會增加垃圾處理量。

六輕焚化爐原環評規模為每日處理量400噸，但經過近20年使用設備效能漸弱，目前實際運作情況為每日300噸不到，六輕因此向環保署提出汰舊換新焚化爐，計畫將處理量回升至每日400噸，因而傳出將協助雲林縣代燒3成左右垃圾。

麥寮鄉民得知六輕將協助處理雲林縣垃圾，紛紛發出怒吼堅決反對，23日由麥寮鄉農會舉辦記者會，農會總幹事許浚杰、縣議員林建鴻、林深與上百名民眾高舉白布條，表達不歡迎把麥寮鄉當成「垃圾鄉」。

鄉民們表示，20多年前六輕建廠之初，承諾焚化爐除了處理廠區廢棄物，也會協助處理所在地麥寮鄉與鄰近台西鄉的垃圾，現在突然以汰舊換新焚化爐為由，將焚燒其他鄉鎮的垃圾，根本是把麥寮鄉當成垃圾場。

「若其他鄉鎮的垃圾運到麥寮鄉，一定會封路圍六輕廠抗爭！」許姓鄉民憤怒說到，麥寮鄉因六輕進駐，已影響鄉內的空氣、交通品質，若再把其他鄉鎮垃圾運到六輕焚燒，等於是犧牲麥寮鄉民的生存權，他將誓死反對。

雲林縣政府與麥寮鄉公所則說明，六輕焚化爐協助代燒垃圾依原承諾沒有改變，仍以麥寮、台西鄉為主，每日處理量亦未增加，請麥寮鄉民放心，六輕焚化爐決不會焚燒其他鄉鎮垃圾，也不會增加垃圾處理總量。

(中國時報)