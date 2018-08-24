豪雨路不平 高市坑洞5000個

2018年08月24日 04:11 中國時報 林宏聰 、實習記者陳家莉／高雄報導 、實習記者陳家莉／高雄報導

豪雨過後道路坑洞現形，高市議員黃淑美表示，全市竟有超過5000個大小坑洞，質疑市府維護不力；工務局長蔡長展表示，已爭取近20億前瞻經費補強，但6月起降雨不斷影響施工，天晴後會加緊趕工，將路平列為下半年度重點工作。

高市議會23日上午進行工務部門質詢，議員黃淑美質詢表示，高雄道路總長4887公里，上月豪雨後竟出現超過5000處坑洞，且2012年至今，道路不平的國賠金額逾2000萬，尚不含仍在打官司的部分，「是施工不符規定、或市府稽查不力？」

議員蔡金晏則認為路上人孔蓋太多，有些巷子短短百公尺就有2、30個人孔，施工單位應先讓不必要的人孔蓋下地再刨鋪路面，才能真正路平。

第5選區議員許慧玉更批評市府資源分配不均，原縣區道路品質比市區糟糕，令縣民覺得非常不公平。

工務局長蔡長展指出，每年道路刨鋪經費約8億，不足以讓路面不佳的路段全面刨鋪，因此另爭取營建署、公路總局、工業局前瞻經費，未來2年預計投入15至20億，原訂6月動工，不料連續降雨無法施作。

他坦言，市府擔心雨水灌入已有裂縫的道路，造成更大範圍損壞，提醒民眾最近騎車小心路面起伏，等天晴後會加快路面刨鋪作業，長期則將規畫工業區道路材質提升，才能徹底承載重交通量損耗。

(中國時報)