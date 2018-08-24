陰陽手真厲害 右剪髮左糊水燈頭

台灣最年輕的文資保存者杜振豪，擁有「陰陽手」的稱號。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

中元祭到來，文化總會23日在基隆市文化中心舉行的「匠人魂紙糊篇」影片記者會中，介紹台灣最年輕的文資保存者杜振豪，他平日從事美髮設計師，但每逢中元祭便開始剪紙糊製作水頭燈，右手剪髮、左手剪紙的技藝，令親友嘖嘖稱奇，稱他為「陰陽手」。

年僅28歲的杜振豪現職是美髮師，他在15歲那年接觸到紙糊製作後，便迷上紙糊水燈頭，為了研究紙糊製作的技巧，甚至還特地存錢買了人生第1棟房子「靈厝」，用來作為拆解研究之用。

杜振豪不曾拜師學藝，平常以右手幫客人剪髮，左手則用來剪紙，曾有朋友要他用右手來剪紙，但他卻把紙剪得跟狗啃一樣，他也因此認為可能是上天賦予他的使命，隨後更被朋友稱為「陰陽手」。

「將登場的水頭燈一定會讓民眾為之一亮！」杜振豪說，他今年將斗燈上象徵天、地、人的素材融入水燈頭中，也將水頭燈屋頂製成3層，並加入LED燈光秀；另外由於基隆過去曾經發生過清法戰爭，他還在水頭燈上增加身穿比基尼的舞女、日本人的元素，讓各國亡魂上岸接受款待。

基隆市文化局表示，杜振豪不曾拜師學藝，僅憑藉一股對紙糊的熱情加上美髮專業的訓練，逐一摸索發展自己的個人風格，為各路好兄弟準備最精緻適合的素材，2011年更由他來負責水燈頭製作，搭建了基隆史上最大的水燈頭，他也在2012年被登錄為文化部文化資產技術保存者。

市長林右昌與文化總會副會長江春男、祕書長林錦昌、副祕書長李厚慶都到場共襄盛舉，致贈特製手工刺繡「匠人魂」錦旗，表彰基隆紙糊工藝師杜振豪的成就。

(中國時報)

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