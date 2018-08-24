開學收心操 找回注意力

2018年08月24日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國高、中、小學即將在30日開學，面對假期活動的放鬆與開學生活的節奏對比，孩子們難免不適應，包括心理與生理的部分，均需要小小的調整，教育局鼓勵小朋友運用多元的策略，聰明的、開心的收心。

大業國小學生曾俊穎、歐芷寧、程巧涵、陳琦誼在教練葉文濱指導下，利用「活動收心操」找回注意力，活動收心操包括頭手腦收心操運動，許多小朋友暑假時沉迷在電玩遊戲中久未運動，鼓勵大家一起來伸伸懶腰做做收心操活動，包括頭部動一動、伸伸懶腰、雙手按壓、開合跳等。

文山國小趙偉廷利用「科技收心操」，運用免費APP進行學習及開學計畫，教育局長高安邦相當稱許，他與媽媽以免費App提早暖身，包括行事曆的規畫、英語互動學習網、自然生態、線上電子書閱讀等。

大業國小何雨溱、光明國小涂濰麟及邱思齊等同學，利用「閱讀收心操」來降低開學的焦慮，他們說，閱讀可以提升專注力，每天找時間固定閱讀，慢慢找回開學上課的節奏與學習，並能依照低、中、高年級規畫不同的書目進行閱讀，讓孩子能從書海中找到上學的樂趣並能樂於學習。

教育局表示，希望在暑假假期結束前，由家長帶領、引導小朋友在最後一周運用各種適合自己的收心操，共同調整開學前的生理與心理學習準備狀況。

(中國時報)