藍批前立委林佳龍曾反花博

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中國時報
／台中報導

台中市議會國民黨團23日公布台中市長林佳龍擔任立委時，針對中市爭取花博，和前農委會主委陳保基的對話錄影，抨擊前立委林佳龍打臉現任市長林佳龍。台中市新聞局長卓冠廷說，台北花博總計吸引58萬5000人次國際觀光客，台中花博可望帶來逾100萬人次國際觀光客。

國民黨團23日播出101年林佳龍擔任立委時，質詢陳保基的影片。陳保基表達對台中申辦花博的支持，他說「國際展覽如果可把我們的花卉推到國際展覽上面去，也吸引了很多國際人士」。

林佳龍當年說，「沒有吧！台北的花博你去算一算，最後來的人大部分都是國內的吧！」、「那就是選舉前阿公、阿媽烙車去」、「我的選區每個里都出車、出好幾台」，「這不要騙人」！

國民黨市議員抨擊說，距花博試營運開幕還剩7天，本來是主角的台中花卉、花農，通通都被邊緣化為配角。市民只聽到花錢、開天窗的聲音，聽不到花開的聲音。林佳龍預期參觀遊客人次從8000萬減到800萬人次，是要靠選前動員嗎？

卓冠廷表示，觀旅局積極強化花博國際宣傳，甚至開拓國際航線，以利國際遊客以「中進中出」模式，進入花博園區參觀；未來會陸續宣布全台各縣市的縣市周，盼議員不要泛政治化。政府採購花卉，台中有4家廠商得標，承攬植栽布展5案，一定會照顧台中農民。

(中國時報)

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