桃捷綠線G09站開發 議員關切

桃園綠線捷運預期將在2024年完工，估計2020年就會施工到中正路力行市場附近的G09站，市議員范綱祥指出，位在站體樞紐旁的永安舊市場，若能聯合開發改建大樓，對當地能有助益。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園綠線捷運預期將在2024年完工，估計2020年就會施工到中正路力行市場附近的G09站，市議員范綱祥指出，位在站體樞紐旁的永安舊市場，若能聯合開發改建大樓，對當地能有助益，目前仍有3戶不同意，他要求捷工局盡力與住戶溝通達成共識。

范綱祥表示，G09站在環境影響說明書階段，有承諾必須取得當地住民同意後，才會設站，市場總面積271.56坪，用地大多是公有地，占94.5％，但外部圍繞著一圈私有樓房，整體仍以私有土地居多，聯合開發改建大樓的計畫，目前尚有3戶不同意。

范綱祥進一步指出，原本的綜合規畫報告是連站體都沒有，但查閱平面圖，可得知G09站周遭500公尺，現有永安市場、永康公園、力行市場、御花園等，分別是市六、市七、公十五、體二等公設保留地，若能成功設站並與地主協議共構聯合開發大樓，則該區段將有嶄新的面貌，市府也能創造額外的財務收益。

不過，平面圖只規畫一個站體出入口，朝力行路方向，范綱祥質疑是否能滿足該站的推估運量？以及共構大樓是地上19樓、地下6樓，但基地腹地有限，要如何因應未來大量的停車需求？

捷運工程局長陳文德表示，環評差異分析報告已在今年6月提報專案小組，決議修正後通過；都市計畫已送至內政部都委會審查，G09站預估2020年開始施工，目前規畫一個出入口，原先曾考量在中正路對側再設置一個出入口，但地主意願較低。

(中國時報)

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