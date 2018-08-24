配天宮燈篙近7米 普渡大手筆

2018年08月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣沿海部分村落和廟宇遵循傳統農曆鬼月習俗，豎起燈篙或點上1盞燈火，幫孤魂野鬼照明引路，像朴子配天宮今年的燈篙高度比去年還高上10多公分，相傳1尺燈篙可招3公里內好兄弟，廟方也有心理準備，透露今年中元普渡的供桌得準備得比往年多，才能讓從四面八方湧入的眾多好兄弟吃得飽。

本身對地方文史頗有研究的縣議員姜梅紅在臉書粉絲專頁分享立燈篙的典故。她提到，農曆7月是地獄鬼城的放假月，陽間豎燈篙一般有兩種說法，一是替傾巢而出的鬼魂引路，另一說是讓鬼魂知道，放燈篙的房子有人住，不要在此逗留或進入，至於廟宇立燈篙的高度，象徵供食範圍，一般說法是1尺3公里，但東石永靈宮王爺曾降駕說是1吋3公里，不管範圍多少，普渡供品多準備就是。

民間擺放的燈篙，多半由竹子、芝麻桿、普渡公燈、斗笠和插香座組成，姜梅紅說，燈篙的芝麻桿又有不同說法，有人說麻仔有很多格子，代表房間多才夠好兄弟暫住，也有人解讀芝麻桿如柵欄，是守住內外，不要讓好兄弟誤闖民宅。

東石部分村落仍保有立燈篙習俗，尤其鰲鼓村幾乎家家都會立燈篙，朴子市已普遍沒有這項傳統，但配天宮每年都會擲筊請示媽祖何時豎燈篙，就連燈篙長度也由媽祖規定，配天宮總幹事丁廣穎說，今年燈篙長度694公分，比去年高10多公分，代表今年中元普渡的桌數要比往年150至160桌還多，估計上看200桌才夠好兄弟呷辦桌。

(中國時報)