劣油毒害全台 油商更審判19年

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中國時報
／高雄報導

2014年引發台灣一連串劣油風暴的強冠公司劣質豬油案，地下油商郭烈成(已改名郭盈志)和司機施閔毓涉賣動物皮革油、劣質飼料油給強冠，最高法院撤銷二審判決，發回更審；高雄高分院更一審23日9時宣判，依違反食安法、加重詐欺等8罪各處2年至2年9月不等，刑期加總為19年4月；施男則判刑1年8月，仍可上訴。

郭烈成與其助手施閔毓，二審分別被判刑23年6月及2年6月，但上訴後最高法院認為二審判決就部分犯行細節未查明，去年9月發回高雄高分院更審；由於當年警搜索郭的地下油行時，發現郭持有改造槍枝及子彈，此部分判刑3年6月定讞，郭在2016年入監，現仍在服刑中。

最高法院去年維持二審見解，依285個詐欺罪及違反食安法攙偽假冒罪判強冠董座葉文祥22年、副總經理戴啟川18年有期徒刑，並重罰強冠公司1億2千萬元，另依刑法沒收新制宣告沒收強冠犯罪所得8150萬餘元定讞，創下國內食安案件最高刑罰紀錄；葉也在去年9月入監執行。

這起劣油風暴是源自於一名屏東老農發現竹田鄉的一處地下油廠排出不明液體，多次向屏東縣政府檢舉未獲改善，透過友人向台中警方舉報，經檢警查出是地下油行業者郭烈成收購動物飼料用油、餿水油、皮革油後，熬煉製成劣質油品。

強冠公司明知郭等人販賣是來源不明劣質動物混合油、不可供人食用，仍從2014年2月起，指示員工以每公斤26到30元價格採購，加以精煉後混製成「全統香豬油」等產品、標示僅含豬油，以每公斤40到五55元銷售給全台285家下游廠商。

(中國時報)

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