貨櫃車誤闖五楊 後車追撞1死

2018年08月24日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

國道1號五楊高架道北上中壢轉接道58.4公里處23日中午發生死亡車禍，1輛貨櫃車誤闖大貨車以上車輛禁止進入的五楊高架道後，疑似在車道上停車，後方1輛74歲陳姓男子駕駛的小客車閃避不及撞上，導致陳男當場死亡。

國道警方表示，12時18分接獲通報，指五楊高架道發生事故。到場後發現1輛貨櫃車闖入禁止進入的五楊高架道，車輛後方則有1輛小客車追撞，且車頭全毀。消防隊員趕抵後，發現陳男已經明顯死亡。

違規的60歲蔡姓貨櫃車駕駛供稱，從台中港出發要到台北，行經58.4公里中壢轉接道處卻誤上五楊高架道，才剛停車，就感覺被撞到。下車查看後，發現有1輛小客車卡在貨櫃右後方。

警方表示，事故發生地點位於槽化線口約50公尺距離，外傳貨櫃車在五楊高架上倒車？警方則說，蔡姓駕駛是在五楊高停車還是倒車？因該處無監視器，事故原因尚在釐清中。

此外，警方也補充，大貨車以上車種，若誤闖五楊高，可依《道路交通管理處罰條例》第33條進入或行駛禁止通行之路段，處3000元至6000元罰鍰，呼籲駕駛開車隨時注意前方動態。

桃園市消防局則說，救災人員將車輛A、B柱破壞拉出陳男，13時5分協助死者脫困，但陳男明顯死亡而未送醫。此外五楊高架北上路段因此回堵8公里，至下午2時17分開放通車。

(中國時報)