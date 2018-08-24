敬老金發現金 彰縣府挨批擾民

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府今年重陽敬老金總經費達8億多元，將全面發現金，連已改成匯款的員林市、埔鹽鄉，也要求長者親領。在五合一選舉前2個月巡迴26鄉鎮市發禮金，民眾痛批，此為選舉政策買票，還得勞師動眾，簡直擾民。

彰化縣社會處長黃淑娟強調，縣府敬老金一直都採現金發放，差別在今年金額增加，配合各公所規畫日程，自9月25日起至10月17日重陽節當天陸續發放，各局處支援人力將進駐，也已協調警力動員到現場戒護；若無法前來將派員親送。

彰化縣長魏明谷競選本屆縣長時提出「孝順369」政見，因財政拮据，上任前2年每名長者僅編列1500元、去年2000元，今年兌現承諾，65歲以上3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，有近20萬5千名長者受惠。

員林市公所編列500元敬老金，前年起連同縣府禮金一併匯入帳戶。埔鹽鄉公所去年也跟進，但考量有長者喜歡領現金，仍有定點發放，兩者並行。

地方人士批評，員林市1萬8000多名長者，僅6000多人選擇領現金，為領縣府禮金，全都得至定點排隊，對在外地依親、行動不便者來說，徒增困擾。台中市去年已全面改為匯款，彰化縣便民服務開倒車。

民眾說，除了子女得請假或外勞陪同，大排長龍像在領救濟金也不好看，老人家身上帶這麼多錢，安危堪慮。若有大批候選人到場拜票，場面秩序更難管控。

(中國時報)

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