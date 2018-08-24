舉重孝子高展宏 光榮獻給亡父

2018年08月24日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

舉重向來是台灣在國際賽奪牌的重點，大家對來自高雄市原鄉部落的高展宏應該不陌生，去年世大運男子舉重62公斤級項目為台灣勇奪銅牌，而這位台灣體壇的明日之星，背後卻有令人動容的感人故事。

把時間拉回到去年世大運場上，高展宏驚天一舉，以總和289公斤的亮眼成績，為台灣搶下舉重賽事的第一面獎牌，這分榮耀不僅獻給國人，高展宏說：「想把這塊銅牌獻給天上的父親」。

賽後面對媒體，高展宏難掩悲傷情緒，淚水當場潰堤，才知道他父親在世大運開賽前一周，因肝癌離世，「爸爸走的時候，他叫我好好練！」

高展宏的恩師吳銘通教練表示，當初很擔心高展宏情緒會受到影響，但在事情發生後，他卻更努力的投入訓練，為的就是要完成他父親的心願，果然高展宏不負眾望，在台灣當著國人眼前，搶下一面銅牌。

「展宏是個非常懂事的孩子，不管事在訓練或是在平時生活，都非常有紀律」吳銘通說：「儘管展宏家境不寬裕，但他一心專注訓練，未來想當上老師，想以教職身分回饋他的原鄉部落。」

儘管這次亞運，高展宏表現不如預期，以總和280公斤拿下第8名，但吳銘通卻是為子弟兵打氣：「我跟他說，不要氣餒，回來時我們重新來過，下次比賽再討回來」吳銘通指出，高展宏身體狀態沒有問題，而且身上沒有什麼傷勢，加上年輕且心態成熟，因此未來成績絕對還有上揚的空間，因此相信高展宏在2020年東京奧時，絕對能再創佳績，把光榮獻給遙在天國的父親。

(中國時報)