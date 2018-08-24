黃錫墉退黨參選 對戰陳文昌

三星鄉長黃錫墉。（黃錫墉提供）

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中國時報
／宜蘭報導

正式告別民進黨！三星鄉長黃錫墉23日宣布，因縣黨部遲遲不處理議長陳文昌在黨內初選民調時找人代接電話的爭議行為，既然縣黨部不在乎黃錫墉，他只好宣布退出民進黨，並將以無黨籍身份在三星鄉與陳文昌爭奪唯一的縣議員席次。

黃錫墉表示，在年初黨內初選民調，陳文昌找人代接民調電話，是以非法手段，使民調發生不正確結果，違反公平原則與黨紀，人事時地罪證確鑿，理應受到除名處分。

等7個月 中央沒回應

黃錫墉不滿地說，已經等了整整7個月，也曾向縣黨部陳情，黨中央也發函要求縣黨部依規辦理，但前縣黨部主委林進財以及新任主委黃建財都未對此事做出回應，遲遲沒有給一個公平公正的答覆，因決定在開始選舉領表的第一天，公開宣佈「既然縣黨部不在乎本人，本人只好宣布退出民進黨！」

宜蘭縣黨部表示尊重

黃錫墉說，不懂縣黨部到底在怕什麼？事已至此，確定將以無黨籍身份參選縣議員，並以前立委張川田的水牛精神力拚勝選，雖然不會公開與國民黨合作，但支持者將會有默契地共同搶下這一席縣議員。

民進黨宜蘭縣黨部表示，「尊重黃鄉長的個人選擇」；民進黨五合一聯合競選委員會主委陳金德則表示，黃錫墉過去曾在前立委張川田的服務處，是自己認識多年的好友，是否還有努力挽回的空間？畢竟民進黨已經選得很辛苦，希望黃鄉長能從大局考量，接受初選的結果，來日方長，相信民眾也不會虧待黃鄉長。

(中國時報)

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