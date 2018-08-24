侯辦學姐代領表 等好日子登記

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜23日委託競選辦公室行程組「學姐」蔡畹鎣及年輕幕僚張珀源，代為領取新北市第3屆市長選舉候選人登記書表，卻遭對手蘇貞昌酸是「不懂新科技、新方法」。侯友宜回應，選舉本來就是互相協商、學習的過程，選用年輕人當幕僚，是想給新生代一個舞台，「老縣長有必要講這種話嗎？」

搶頭香？下周拭目以待

侯辦昨日上午9時派出「學姐」蔡畹鎣及張珀源兩位候選年輕幕僚，前往選委會繳交委託書與相關證件領取登記書。對於是否選在第一天登記搶頭香，張珀源表示，希望完成（領表）程序，「沒有特別交代，順順利利完成這件事就好。」

至於何時登記？侯辦表示，「好日子就會登記，登記那天就是好日子」，27至31日都是好日子，請大家拭目以待。

對手蘇貞昌酸稱「都什麼時代了還這樣做，只要在網路上下載就有啦。所以我覺得是不是不懂得新科技、新方法，如果這樣真的做到市長，他會懂得應用新科技來為市民方便服務嗎？」

訓練新生代 酸言沒必要

侯友宜下午出席大墓公中元祭典法會回應，選舉本來就是互相協商、學習的過程，他選用年輕人當幕僚，是想給新生代一個舞台，「老縣長有必要講這種話嗎？」

對於蘇貞昌多次拋出辯論邀請，侯友宜回應，蘇的口才、選舉經驗在台灣數一數二，他口條不好、言詞不夠華麗，但擔任公職38年，知道該如何將政策清楚傳達給民眾，至於辯論有其特定形式和規則，可以和其他縣市一起討論如何進行，慢慢研究，不用著急。

針對蘇辦舉辦的「朱侯八年施政六大缺失」，侯友宜認為，市政過程本就該公開、透明化，並接受民眾檢討，朱立倫政績大家都看在眼裡，當然可以討論，但要理性。

(中國時報)