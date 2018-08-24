陳學聖提告王浩宇 加重誹謗

2018年08月24日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員王浩宇指控立委陳學聖的助理假選民服務、實收6萬元回扣，陳學聖23日到桃園地檢署提告加重誹謗，強調有收半毛錢立刻退出政壇，要求王扯謊要比照辦理並登報道歉，再度澄清6萬是律師費，志工何春惠完全無給職，反嗆王浩宇該監督的是鄭文燦，「選上後歡迎他24小時來監督！」

王浩宇指控，黃姓婦人兒子2012年發生車禍只拿到6萬元強制險理賠，求助陳學聖服務處，在服務處主任轉介下認識「助理」何春惠，何穿著立委助理的背心向公路總局西部濱海公路北區臨時工程處索賠，2013年楊家獲國賠30萬2645元，卻被何拿走20％，飆罵：「穿著背心調解國賠就是利用立委職權徇私！」

陳：該監督鄭文燦

陳學聖痛斥王浩宇不究事理、還沉溺在爆料文化，強調所謂的「回扣」是黃姓婦人和凌海律師事務所法律專員何春惠合意的法律服務費，雙方還白紙黑字簽有委任書，他從頭到尾都沒有經手金錢、服務處也沒有發出任何一只公文。

陳學聖說，何春惠是完全無給職的志工，勞健保都可以證明，事發後何也對牽扯上陳感到萬分抱歉，幾度請辭，但陳學聖認為何並沒有錯，慰留並請她繼續為團隊奮鬥，5年前的選民服務卻在選舉當頭被說成收回扣，情何以堪？

王：做好被告準備

王浩宇表示，所有中壢的立委、議員都能證明，何春惠幾乎天天穿著陳的背心跑場，發的也是陳的「祕書」名片，民眾根本無法分辨何是否為公費助理，當然會有所質疑，「從頭到尾，我們質疑的就是角色混淆的問題！」

「開記者會前，我就做好被告的準備，」王浩宇表示，基於公平正義的原則，還是選擇協助受害者，就是希望以後不會再有弱勢民眾繼續被這樣欺負。

(中國時報)