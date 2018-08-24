黃玉芬看板被撤光 選情生變

2018年08月24日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

一級戰區的彰化市長選情瞬息萬變，領表第1天，無黨參選人黃玉芬在各重要路口矗立的40面巨型看板，在一夕間撤光光，幕後支持者心意轉向、霹靂出招，形成了火紅話題，坊間臆測紛紛；對此，民進黨和國民黨參選人林世賢、張東正都強調，仍按部就班，走自己的路。

黃領表 強調堅持下去

彰化議員黃玉芬這屆參選立委落選，準備力戰彰化市長，得到彰化名人出力支持，月前一夜之間，在彰化各重要路口和黃金地段，矗立起40面超級巨幅看板，一下子聲勢看漲。

據了解，看板花費少說數百萬元，承租點都是黃金地段，出資者疑似不滿黃玉芬不設競選總部，也不組團隊、不講具體市政，決定撤手。黃玉芬一早領表，面對壓力和父母相擁大哭，但強調不會回頭選議員，會堅持下去。

林世賢 搶救台鐵宿舍

民進黨提名參選人林世賢的支持者則「軍心大振」，林世賢打算24日領表，23日公布「飛越鐵道宿舍村」影片，從更高視野俯覽、認識坐落在全台碩果僅存扇型車庫旁的台鐵宿舍群。

彰化台鐵宿舍群幾乎被樹林、荒草淹沒，在有心人奔走下，從怪手下搶救，並登錄彰化縣「文化地景」。

但受限產權複雜，活化路仍漫長；林世賢提出彰化市公所承租12棟構造安全宿舍，打造青年文化基地，協調台鐵局與縣市合作，整合台鐵宿舍村、扇形車庫、市農會百年穀倉與舊鐵路醫院，建立「鐵道黃金四角」。

國民黨提名張東正也在第1天領表，指出活化扇形車庫是市政重要議題，要結合改善交通、文創和周邊小吃。

(中國時報)