吳育仁競選辦公室 延後成立

2018年08月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁競選辦公室原計畫今成立，因嘉義沿海豪雨成災，行程臨時取消，不過吳育仁競選辦公室將成立，也讓嘉義縣長選情有加溫趨勢，目前民進黨提名的翁章梁朴子市競選總部已派員進駐，接下來還會在民雄鄉成立後援總部，同樣表態參選的副縣長吳芳銘也透露正在尋覓地點，不排除山海區各找一個點。

吳芳銘擬山海區各找個點

吳育仁的競選辦公室設在國民黨中埔鄉黨部，強調他是跳脫「總部」的概念，把競選辦公室當成營運指揮中心，考量嘉縣幅原廣大，之後會陸續在各議員選區另成立競選服務處，雖正值農曆7月，吳育仁沒禁忌，原選擇今天讓競選辦公室開張，連前總統馬英九都允諾出席站台，昨晚因豪雨臨時喊卡。

吳育仁以「改變嘉義」為政見核心，前陣子勤走18鄉鎮打底鋪路，但能見度仍被支持者嫌不足，原訂今與大咖馬英九合體在嘉縣走透透，拉抬人氣，也間接刺激相對冷清的嘉縣長選舉氣氛，現行程改到31日，吳陣營對選情仍有信心，相信後勢看漲。

翁章梁派人進駐朴子總部

至於翁章梁朴子市競選總部目前已有人員進駐，競選團隊表示會等到農曆7月過後，擇訂吉日吉時才正式開張，至於民雄鄉的後援總部會與鄉長何嘉恒共同成立。吳芳銘也傾向在山海區各成立一個選舉辦公室，透露地點尚在尋覓，等登記過後，相關的選舉工作會愈來愈明朗。

(中國時報)