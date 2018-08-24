失業率降 職訓報名人數也掉

四川姑娘劉雪楠參加高市勞工局職訓班美容SPA女子實務班，順利考取美容丙級國家證照，擁有一技之長。（柯宗緯攝）

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中國時報
、李尚禹／高雄報導

近來失業率降低，連帶使職訓班報名人數下降。高市勞工局產訓合作職訓班23日開訓，此梯報名者逾300人，最後通過面試、筆試，剩下160名學員。勞工局說，其中汽修班是招牌，吸引不少人報名，結訓幾乎直接被車廠任用，起薪30K起跳。

勞工局訓就中心主任楊茹憶指出，以前開職訓班是因應失業勞工，精進技能。現在失業率降低，待業人口減少，近年職訓班報名不若以往。今年與去年招生第1周相較少了2成5，最後透過臉書宣傳，學員才與去年持平。

汽修班掛保證 數一數二

楊茹憶表示，汽修班是南台灣品質保證，擁有全國最好汽車訓練場地，不論是場域、機具、課程都是數一數二，學員訓練扎實，結訓後直接進入各大車廠擔任保修員，占有一席之地。

新移民學中餐 當起老闆

昨開訓典禮，邀請兩名「校友」現身分享。42歲新移民覃敏來自廣西壯族，嫁來台10多年，參加職訓班考取中式麵食加工丙級，及自行考取中餐丙級證照，她花7萬頂下滷味攤，大約2個月即回本，她還自製黃金泡菜、辣椒醬，深得顧客喜愛。

四川姑娘學SPA 一技在身

另名四川姑娘劉雪楠參加美容SPA女子實務班，她陸續接觸護膚、美體、油壓等美容技巧。她自認完全沒有基礎，彩妝部分最難突破，但感謝老師不厭其煩指導，讓她考取美容丙級國家證照，擁有一技之長。

(中國時報)

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