蘇抨擊施政缺失 市府連發6新聞稿回擊

友善列印
中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室23日召開「朱侯八年施政六大缺失」記者會，列舉市府汙水處理廠、抽水站、夜市經營與長照經費等缺失，市府則連發6篇新聞稿回擊，澄清訊息塞爆媒體LINE群組，雙方炮火猛烈。

蘇貞昌競選辦公室發言人林淑芬、張宏陸批評，市府在汙水處理廠、抽水站，輔導夜市經營與長照經費使用上問題重重，不僅花大錢蓋蚊子館，板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝整治失敗，在動保、護樹議題上更是有不尊重生命的作為。

新北市政府社會局、經濟發展局、水利局、景觀處、動保處、文化局等單位連發6篇新聞稿回擊，駁斥蘇辦說法。社會局澄清，去年長照經費不論從退回金額或繳回比例，新北市都不是最高的，六都繳回金額最高的是高雄市5億多，繳回比例最高的是台北市51％多，不是有錢不會用，而是根本無法執行。

經發局長張峯源反駁，蘇貞昌「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，蘇執政時代並無夜市具體執行成效，僅以鴕鳥心態對夜市問題視而不見。

另外，水利局、景觀處、文化局亦一一駁斥蘇辦說法。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，請侯友宜饒了新北市政府的公務員，不要讓公務員在正事之外，還要分心幫忙選舉，一晚連發6篇新聞稿，目前登革熱疫情升溫，更應專注在防疫工作上。

(中國時報)

老將交棒 政二代拚出線 新竹縣長選舉 4強開始衝刺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。