蘇抨擊施政缺失 市府連發6新聞稿回擊

2018年08月24日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室23日召開「朱侯八年施政六大缺失」記者會，列舉市府汙水處理廠、抽水站、夜市經營與長照經費等缺失，市府則連發6篇新聞稿回擊，澄清訊息塞爆媒體LINE群組，雙方炮火猛烈。

蘇貞昌競選辦公室發言人林淑芬、張宏陸批評，市府在汙水處理廠、抽水站，輔導夜市經營與長照經費使用上問題重重，不僅花大錢蓋蚊子館，板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝整治失敗，在動保、護樹議題上更是有不尊重生命的作為。

新北市政府社會局、經濟發展局、水利局、景觀處、動保處、文化局等單位連發6篇新聞稿回擊，駁斥蘇辦說法。社會局澄清，去年長照經費不論從退回金額或繳回比例，新北市都不是最高的，六都繳回金額最高的是高雄市5億多，繳回比例最高的是台北市51％多，不是有錢不會用，而是根本無法執行。

經發局長張峯源反駁，蘇貞昌「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，蘇執政時代並無夜市具體執行成效，僅以鴕鳥心態對夜市問題視而不見。

另外，水利局、景觀處、文化局亦一一駁斥蘇辦說法。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，請侯友宜饒了新北市政府的公務員，不要讓公務員在正事之外，還要分心幫忙選舉，一晚連發6篇新聞稿，目前登革熱疫情升溫，更應專注在防疫工作上。

(中國時報)