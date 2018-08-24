陳建仁誇李進勇 張麗善為蒜農發聲

2018年08月24日 04:11 中國時報 許素惠 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

張麗善（右三）抨擊政府大量開放蒜頭進口，造成本土蒜頭價格低迷。（張朝欣攝）

陳建仁副總統23日到雲林關心失智老人照顧現況，他盛讚雲林縣長李進勇開辦長青食堂、加倍祖孫托育補助，是第一勇的縣長。國民黨雲林縣長參選人張麗善則持續為蒜農發聲，要求政府停止大量進口外國蒜頭。

陳建仁先探望虎尾若瑟醫院畢耀遠神父，若瑟醫院失智共同照護中心主任何旭華簡報雲林失智共照執行現況，近午陳建仁轉往元長鄉西莊社區長青食堂為阿公阿嬤打菜，並共進午餐，盛讚李進勇很有魄力，在財政困窘下，仍然開辦許多長青食堂，把一社區一食堂列為目標，目前全縣已擴增到76點，每天有3、4000人共餐，吃飯配話，增加老人家社交。

陳建仁進一步說，加倍祖孫托育補助把老人和小孩都照顧得很好，讓年輕人無後顧之憂，可以安心地為工作打拚，這些好的政策，大家一定要讓李繼續推動下去。

國民黨雲林縣長參選人張麗善針對本土蒜頭乏人問津、價格持續低迷，23日前往水林鄉農會舉辦座談會，認為現在進入缺蒜期，但蒜頭價格仍然不振，最主要的原因就是民進黨政府大量開放蒜頭進口造成的。

張麗善表示，蒜農因蒜價低迷前往縣府抗議，但縣府卻聲稱現在價格穩定，明顯是粉飾太平。本土蒜頭低價的根本解決之道是停止大量進口外國蒜頭，另外政府進口蒜頭收到9億餘元稅金，也應拿出部分來補貼蒜農。

(中國時報)