「東」方不敗老里長 陳嬰挑戰10連霸

已連任9屆的台東市東海里里長伯陳嬰V（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

已連任9屆的台東市東海里里長伯陳嬰，今年要挑戰10連霸，雖然可能有競爭對手，但仍老神在在，75歲的陳嬰，從39歲就開始當里長，多年來服務到位，頗受里民肯定，地方封他為「東方不敗」，他說自己年紀已大，這次參選拚個「十全十美」，下一屆就退休不選了。

75歲的台東市東海里里長陳嬰，服務基層36年，是台東最資深的里長，當選第6屆時，地方送他的「東方不敗，實至名歸」匾額，依舊高掛在服務處， 正是他縱橫政壇，服務里民的最佳寫照。

陳嬰手上有一大串鑰匙，裡面100多隻鑰匙，里民外出旅遊、上班趕不回家，家裡有事，1通電話就請陳嬰拿著鑰匙到里民家中開門，幫忙解決問題，陳嬰服務里民全年無休，即使三更半夜，一通電話，他的服務就到。

陳嬰說，30年前他剛當里長時，適逢台灣經濟起飛，年輕人都到台北打拚，留下年邁的父母親，他經常晚上接到電話，誰家的老人家摔倒了，誰家的父母親生病了，接獲通知後，打電話通知在外兒女，兒女幾乎都連夜跑回台東。

反觀現在，父母親生病，打電話通知在外兒女時，回應卻是「拜託里長幫忙送到醫院，我會寄錢回去」，讓他不禁搖頭。

陳嬰的父親也曾任2屆鐵花里長，大半輩子延續父親服務里民的志業，他說，自己年紀大了，這次挑戰10連霸後就退休不再參選。

(中國時報)

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