熱血老里長 韓學火天天為獨老送餐

恆春鎮山腳里長韓學火。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春鎮山腳里長韓學火，雖62歲才出來參選，但他的熱情並不比年輕人低，至今長達8年時間持續每日送便當給里內獨居老人，同時超重視治水及監視器設備問題，他自嘲愛自找麻煩，今年底將再參選，力拚3連霸、接續未完的任務。

韓學火因家境貧困，國小畢業後就開始賺錢分擔家計，當時還是黑手學徒的他，從沒想過有天會當上里長、為民服務，那時他只想賺錢養家糊口。但所有事情都有脈絡可循，韓學火成家立業後，當了30多年鄰長，不難看出他潛在的服務資質。

韓學火說，因當鄰長而與社區發展協會有交集，期間若對方有需要他就會出手幫忙，久而久之也就變成協會理事之一，16年前協會理事長要改選，大家推他出線，而後有如模式複製般，8年前大家又建議他出來選里長。

他高票當選里長後，幾乎每日早上5點出門巡視里內環境，10點送20多個便當到獨老家中，晚上7點再外出巡視路燈狀況，他說，他不是等里民通知才知道發生事情的里長，他習慣走出去為民眾找出生活不便的問題，進而解決改善。

他說，山腳里是全鎮最大里，也是淹水重災區，所以治水一定要做，這幾年來有找出淹水問題並解決，盼湖內路及山腳路的大排建設後，能有效杜絕水患，另還會繼續爭取監視器設置，里內小巷多，目前77支還是不夠用。

(中國時報)

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