2018年08月24日 04:11 中國時報 桑品載

蔡英文針對薩爾瓦多斷交在記者會中四度提到「團結」，也同時提到「中華民國（台灣）」，她認為政黨對兩岸關係認知的差異，不應是造成不團結的因素。

孫立人將軍曾為「團結」下過定義，便是「一」：思想一致、行動一致、目標一致、有一無二。我們當然需要團結，但「一」是指什麼？

多年前我住台南市，有一回搭計程車，那位中年司機對我說：「台灣之所以亂，就是大家不團結。」我問：「團結是指什麼？」他說：「當然是指台獨，大家都支持台獨，台灣就不會亂了！」我悚然一驚，因為我反對台獨，如是，我不就成為團結的破壞者？

和巴拿馬斷交時，蔡英文也開過記者會，過程中只提「台灣」，不提「中華民國」。在其他許多場合，她也以「台灣」或「這個國家」為主，偶爾提到「中華民國」，聲音是低沉的，眉目是向下的。台灣、中華民國，或巧立名目的「中華民國（台灣）」，到底哪一個是台灣的「一」？

蔡英文取得政權後，台獨勢力一度上揚，其強力支持者包括「老台獨」與所謂「天然獨」。蔡英文曾意氣風發地說：「這是最後一次機會」。所謂「機會」便是「台獨」。但兩年多來台灣經濟蕭條，北京對台軟硬兼施，國際空間大量萎縮，人民回過頭來看「台獨」，發現「老台獨」無不榮華富貴，經濟低迷幾乎和他們毫不相干。而「天然獨」一部分是「官二代」，「台獨」不過是他們出風頭的舞台罷了，另一部分人承受低薪、失業之苦。

至此，「台獨」成為謊言，成為「烏托邦」，成為夢囈。大陸一直是台灣對外貿易的最大順差來源，兩岸關係惡化至此，台灣迫在眉睫的已不應是政治問題，而是生存問題。

蔡英文、賴清德的支持度一路下滑，相當程度是人民覺醒台獨之不可為，最近一家政治立場偏綠的民意機構以列名方式詢問人民對2020年總統的支持對象，第1名是柯文哲，第5名是蔡英文，一位現任正要尋求連任的總統，支持度竟在前4之外，蔡英文之大失民心，為民主國家少見。

蔡英文不可能不知道自己的危機，她原一廂情願認為可依靠美國平衡來自中共的壓力，但美國川普總統將台灣當作對抗中共的棋子，連《華盛頓郵報》都對台灣提出警告。而台灣要單方面和北京對抗，不啻螻蟻撼樹。

蔡英文在薩爾瓦多斷交記者會上多次提到中華民國（台灣），無疑是感受到台獨之路是走不下去了。獨派色彩分明的紀政發動公投連署，要以「台灣」之名參加東京奧運，蔡英文在民進黨全代會上公開表示不贊成。原本明年要在台中市舉行的東亞青年運動會也在中共操作下被取消，賴清德在某次活動中公開表示，我方參與國際體育競賽應繼續使用「中華台北」。這位以「務實台獨工作者」自許的民進黨之「神」，應是看到台獨政策乃是亡黨政策，故不得不改口。

亞運正在印尼雅加達舉行，聽到一種消息云，台灣如果強勢推動以台灣之名加入國際體育競賽，中共鷹派提議取消台灣運動員的參賽資格。兩岸關係搞到如仇人相見。亞運之後還有許多國際體育活動，北京若出重手，我們又將如何？

到如今，蔡英文和民進黨在台獨途中已陷入泥淖，前進無路，後退則使唯一支持她的台獨勢力必成為另一敵人。台灣欲追求亮麗的明天，大概只能靠「打掉重煉」了。這需要台灣人民團結。

（作者為作家）

(中國時報)