稀釋中國，就是在消亡自己

2018年08月24日 04:11 中國時報 林谷芳

1996年，政治學者杭廷頓《文明的衝突與世界秩序的重建》一書問世，標示著當前的世界已非過去的「世界」，過去500年由西方定義的「世界」概念已被挑戰，而最先的挑戰則來自阿拉伯文明。

的確，過去談「世界」，是西方人說了算，所以美洲在1萬多年前已有人類居住，500年前的哥倫布卻可大剌剌地說自己「發現」了新大陸，而我們竟也將這種說法視為理所當然。總之，過去談「世界」，指的其實是西方人眼中的世界。

從西方來看，往東的一片都叫東方，但東方真是什麼？對他們並不重要，因為再怎樣也只是一些次於西方的文化。但真實的東方呢？它其實包含阿拉伯、印度、中國這三大文明，還包含東亞的日、韓以及中南半島的許多文化體。

而現在，當阿拉伯開始對西方說「不」，中國、印度也必將以同樣的態度面對西方。果不其然，近期的國際博弈表面上固是政經勢力的對抗，骨子裡更就是文化價值之間的洗牌。

過去談價值，也是西方人說了算，但現在已開始不一樣，而當不同的價值分立抗衡時，只有被大家所共同承認的，才能有它的「世界性」；換句話說，未來世界的主流舞台將會被一些大的文化體、大的文明價值所共構所主宰，這些文化版塊可以預見或已形成勢力的有：西歐、伊斯蘭、印度、中國、北美等板塊，而東歐、中南半島、日韓乃至中南美、非洲，未來能有多大的版塊能力，則有待觀察。但無論如何，是由這些版塊共構成未來的世界舞台，你的價值要在這世界舞台被看見，就必須先在這些大的文化版塊上得其地位，有其聲音才行。

這種文化版塊的出現與位移，20年來出現了許多案例，在大陸，常被提及的是到維也納金色大廳演奏的價值位移：1999年中央民族樂團站上金色大廳，中央電視台還實況轉播，但如今，許多人都知道只要你花上約3萬歐元租賃，就能進入金色大廳，去金色大廳的人已寥寥無幾。

金色大廳之事，投射的是過去以西方為尊的普遍心理，但如今不同了，國際拍賣會上，中國近現代畫家的畫價已直逼西方大家，幾十幅張大千的畫敵不過一張畢卡索的局面已不復見，你有你的大師，我有我的大師，已是許多人在這行的認知。

而以這樣的版塊理論，這樣的文化位移，來看當前台灣的「去中國化」，就真是一件蠢不可及之事。

「去中國化」的理論依據，首先是認為中國文化是落伍的，其次則認為台灣可以跳過它直接接軌於世界。

以中國文化為落伍，是19世紀的西歐觀點，日本的「脫亞入歐」也反映著這種思潮，台灣獨派則是這兩者影響下的產物，但這樣地「以西方為世界」，如今卻是一種過時的觀點。

認為台灣可以跳過中國直接接軌於世界，是「本土國際化，國際本土化」的觀念依據，但談這，首先就必須體認這國際所指的西方又何其大啊！去掉中國深厚人文，小小彈丸之地的台灣要溶入國際，恐怕就如一滴酒精之滴於大池水中般，結果必然是，「本土國際化」，本土固會被消溶，「國際本土化」，國際也將淹沒本土。

要不被消溶淹沒，就得自己有豐厚的人文底子，有可被認知的文化高度，這豐厚、這高度牽涉的正是文化的古典部分，而中國文化恰恰就是台灣的古典。這古典因於兩岸同源，使兩岸有彼此相互了解的基底，也映照著兩岸在不同發展下彼此的特質互補，而它更不僅是中國人，也是讓世界真能認知台灣存在價值的地方──畢竟，台灣的豐厚是因站在中國文化這巨人肩膀之上而在的，也只有如此站著，我們才能被清晰地看見。

所以說，談文言文的教學比例，談中國史不該放在東亞史中被稀釋掉，其實已不是語言偏好乃至史觀的選擇而已，它更關聯到台灣能否有其立基，能被「世界」認知的層次。

也正如此，稀釋中國，其實就在消亡自己；你稀釋中國文化愈快，你自己也就在歷史舞台消失得愈快。談愛台灣卻在害台灣，這是最徹底的例子。

（作者為台北書院山長）

(中國時報)