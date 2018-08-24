2018年08月24日 04:11 中國時報 沈呂巡

蔡總統訪問中南美友邦，過境美國的待遇有無突破反而成了最大的關注點，而要證明有突破，最方便的辦法就是跟馬政府時代比較。事實上，近年兩位總統每次過境大都順利風光，迭有小幅改進，但現政府為宣傳，喜將之硬包裝為高規格的突破，而對岸緊張敏感，或信以為真，竟在總統返國翌晨，讓我們「被突破」──薩爾瓦多斷交。

薩國與大陸建交公報中對台灣主權問題及台薩未來關係採用最不利我的模式，就是「承認」中方對台主權，並「承諾」不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來，大陸外交部長王毅並稱此已是「國際社會普遍共識」。事實上陸方也是近年才趨嚴，其178個建交國中完全接受此種立場的不過51國，包括蔡政府斷交的5國。

但外交部聲明中對此等主權大義未見反駁，只重責薩方需索過度與文青式地要求國人團結一致、台灣會繼續堅持往前走等語。聲明又稱對岸中國而多自稱台灣，剛好跟人家公報中的用語配合，不啻自我矮化，中敵下懷。而每次斷交聲明多如此，故蔡政府也變成一方面號稱保護台灣主權，拒絕一中可以各表的九二共識；一方面卻坐視國際間推動台灣成為中華人民共和國主權下的一部分，而無具體反駁或作為。

我們跟薩國原簽有20幾個政府間協定，包括自由貿易協定。若雙方以後不能作官方往來，這些協定如何執行？中方難道可以代替我們嗎？而中方與薩方簽署的條約協定，我們也絕不可能在台執行，所以兩岸必須仍各為單獨的國際法人，此等問題也涉薩方切身利益，我們均可以在聲明中嚴正提出，要求後續的政府對政府交涉，也可以破除公報對我的部分限制。

薩國斷交若真是過境美國「高規格的突破」所引起，那也真冤枉。只要拿蔡總統此行跟自己過去過境的紀錄比一比，就可以明其梗概。例如府方事先定位的「三大突破」，有兩件在去年蔡過境夏威夷時都已經有過了。其一採訪解禁事實上在馬政府後期就已開始，蔡過境夏威夷已宣傳過為一突破。而去年參訪亞利桑那號紀念館，跟這次的雷根圖書館及休士頓太空中心本質上也都是「聯邦機構」，這次在圖書館外的簡短談話，還不如去年在夏威夷東西中心研討會就台美關係公開致詞。

所以唯一的「突破」大概只有訪視洛杉磯的華僑文教中心，但若比照AIT在台北的新館舍，就應「戶外升國旗，門楣掛國徽」以歡迎總統，才是真正的突破。

僑宴人數多少主要看經費場地，美方政要參與的質量才是重點。蔡這次非但未突破且顯倒退，例如2016年過境洛杉磯時，僑宴有7位美國會眾議員與會，這次僅3位，加州及洛杉磯市府似未見參與；前次過境休士頓，德州州長、休城市長、德州聯邦參眾議員多人都來旅館拜會，這次似僅見兩位老友眾議員出席僑宴。

今天在《台灣旅行法》下，為什麼我總統反未能過境美東重享類似尊榮，卻又賠上一個薩爾瓦多呢？ （作者為前駐美代表）

(中國時報)