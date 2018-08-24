別被逼向擁美抗中死胡同

2018年08月24日 04:11 中國時報 曾復生

民進黨全面執政兩年多，外交節節敗退，喪失5個邦交國。蔡總統雖強調「維持現狀」的兩岸政策不變，希望北京當局回歸理性，恢復兩岸建設性對話與協商，並願意在不預設前提下舉行「蔡習會」，向中國大陸釋出善意。不過，行政院長賴清德發表「務實台獨」主張後，讓北京懷疑蔡、賴唱雙簧，決定增強「壓而不打與外交封鎖」力道，導致台灣陷入共軍機艦繞境常態化以及「雪崩式斷交潮」雙重恐懼，但卻也讓民進黨找到「擁美抗中」，強打「美國牌」的理由。

《華盛頓郵報》專論指出，美國可能藉加強支持台灣作為對抗中國地緣政治的工具，大陸則持續對台施壓，加上川普對台政策無法預測，台灣自己要小心。芝加哥大學教授米夏摩爾7月在《國家利益》亦表示，台灣卡在美中之間處境將更為困難，最後美國面對中國壓力並為實際利益考量，終將會決定放棄台灣。

另美國學者任雪麗更強調，美國現在已不再是台灣的可靠盟友，自由民主價值也不再受到川普重視，同時，台灣正面臨被美國納入美中戰略博弈成為武器化工具，或者被美國當成談判籌碼交易掉的「雙重風險」。據此觀之，台灣若強打「美國牌」，可能讓台灣落入險境。

近來，川普政府與國會頻打台灣牌，主張強化美台政經、軍事合作質量，向台北釋出打「美國牌」對抗北京的誘餌。川普政府認為把台灣當成與中國周旋的棋子，既可刺激北京敏感神經，又可成為貿易戰或朝核問題談判籌碼，還可向台北收取保護費，要求增加對美軍購，並成為牽制中國「印太戰略」的環節，真是穩賺不賠的好生意。民進黨在外交挫敗後，傾向打「美國牌」全面倒向川普政府槓中，希望獲得更多外交支持與經濟援助，這不難理解，但目前台灣無疑正冒著巨大風險，而且最危險的因素就是川普，因為川普善變，注重短期利益，喜歡交易勝過民主。

如果川普政府真把台灣視為戰略資產，就應提供足夠的軍事、外交支持，發揮有效的國際影響力，讓台灣重返國際組織，並阻止中南美洲國家與台灣斷交，而不是只把台灣當成「制中」籌碼，還在美豬與鋼鋁稅等議題上斤斤計較。換言之，台灣不僅不能盲目期待從中美交鋒中得利，反而應該密切注意華府是否跟北京達成協議，進而把台灣利益交易掉。

當前，蔡總統「維持現狀」政策正面臨內外壓力，若想繼續獲得台灣主流民意支持，並營造台海兩岸互信基礎，就應該擁抱「兩岸同屬中華民族」的立場，讓北京能順勢向台北遞出橄欖枝，並避免台灣被迫「擁美抗中」。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)