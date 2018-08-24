2018年08月24日 04:11 中國時報 陳中舜

台灣從1987年第一場街頭反核四運動迄今已超過了30個年頭，這期間隨著國內外局勢轉變、不同政治人物的偏好或利益，在核電議題的反反覆覆已讓台灣社會為此付出了難以估計的成本。甚而每每到了選舉年，擁核、反核亦成為確保各自族群的選票提款機。但事實卻是，在台灣既有的電力系統裡，無論你喜不喜歡，台電照樣會把一定比例的核電直接送進你家裡；同樣地，無論你願不願意承擔，核電事故的或然率依舊存在。

若扒開那些依附在核電身上的各種政治盤算與迷霧，說穿了，台灣核電存廢的癥結無非就是因為地狹人稠，故如何確保能源供給無虞且價格可負擔以及核能使用安全，就成為首務。過去國民黨選擇以核電支持經濟發展；如今民進黨則宣示以廢核、發展綠能來挽救經濟。

無獨有偶的是，兩個政黨都利用執政優勢不惜投入大量資源為政策作單向宣傳，當然結果也類似：一樣難以服眾。關鍵在於我國能源決策過程中，始終缺乏一套具代表性、可昭公信的公民參與制度。

追溯我國政府各項政策，幾少能看到像核電及能源政策這般，曾經歷過如此冗長與多樣性平台的公共討論。從歷次全國能源會議、公共政策網路參與平台到不具法律效益的公民咖啡館或是白皮書撰寫，幾乎到了讓人眼花繚亂的程度。但參與過的人皆心知肚明，與其說這是在尋求社會共識的程序，不如說是當局為既定政策在找人背書。

長此而往，不僅徹底摧毀了公民會議的價值與信度，也促使專家群的墮落。輕者失言噤聲或敷衍了事，甚者是隨著政策翩然起舞。就以最近政府將「電從哪裡來」電子書下架一事，一般人看到的僅是政治對於異己資訊傳播的干預；最不堪的是，書中部分內容竟然是出自為政府擘畫2025非核家園政策的同一批人之手。過去所謂的真知灼見，如今看來竟是不堪回首。見微知著，如果在21世紀的台灣連「科學」都可以轉彎，這與500年前伽利略所面對獨裁的教廷又有何差別？

台灣反核之父林俊義說：「反核就是反獨裁」，曾幾何時，再生能源在台灣竟也走上獨裁之路，理由及作法還與過去的核電相仿，多數的公民也依然只能當個「局外人」。當執政當局高舉人民有「免於恐懼」的大旗時，似乎忘了人民同時也應享有「免於匱乏」與「言論自由」的保障。

個人支持階段性的核電使用及「以核養綠」的方式進行國家低碳電力轉型，但更支持真正的民主價值。如果政府不願意，可不可以就把權力還給民眾，舉辦一次公投，好解決這一拖30年、虛耗了大量社會成本的政治肥皂劇。（作者為台灣能資源永續與低碳經濟學會監事）

(中國時報)