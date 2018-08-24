社論－重回一中 不能再讓主權受損

2018年08月24日 04:11 中國時報 主筆室

短短幾天內，連續發生了85℃事件、薩爾瓦多與我國斷交的兩大衝擊。前者引爆的是在「反獨促統」的壓力下，大陸社會民粹狂熱對台灣企業無限上綱的侵害；後者更凸顯出北京當局開始下重手、不斷緊縮，正使台灣逐漸往國際孤兒的險境陷落。這兩個事件性質雖然不同，但是從兩岸民間到官方所發出的危機訊號，已經非常明確地直指蔡英文總統不能再心存僥倖，意圖觀望，必須真正改弦易轍，回到兩岸一中的正道上重啟兩岸的對話與交流。

85℃事件經過相關的善後安撫，看似暫告一段落，但仍留下了大陸網民反台、仇台的隱憂，像引信並未拆解的灼熱地雷，何時會再引爆未可知。而台灣所面臨一連串的「被斷交」風暴，更已正面來襲，難以抵擋，完全沒有讓民進黨政府可以喘息、休整的空間。

誰都知道斷交潮的源頭在兩岸問題，必須回到兩岸關係的改正上才能解決，而民進黨卻因為不接受「一中原則」，導致兩岸關係陷入僵局，乃至後續引爆的一連串對抗。問題也在於，民進黨慣於運用名詞的包裝、話語的幻術，不斷穿梭遊走在台灣或中華民國這兩個概念之間；時而躲在台灣之後，操弄「打壓民進黨就是打壓台灣」的邏輯，時而強調「中華民國是台灣最大公約數」，藍綠都應維護此一保護傘的想像。但說穿了，名詞只是一時的偽裝，本質的確立才是重點。

現在朝野無論統獨都很喜歡講「務實」，所謂務實，應該是看清現實，做好實事的意思。這兩年來，蔡英文必須認清楚、想明白的現實是，因為她閃躲「兩岸一中」、拒絕接受「九二共識」，因此與大陸產生各種正面對抗的結果，到底是使中華民國的國家主權更強固、人民生活過得更好呢？還是反而受到更大的傷害與流失？答案是顯而易見的。如果她要避免這種傷害擴大，就應該把握時機痛定思痛、為所當為，做出務實的改變。這一連串斷交潮只是海嘯的開端，如果這個示警沒有獲得充分的重視，很快地台灣會不會連參加世貿組織、亞太經合會的資格都遭到波及，這個重大影響絕非不可能，更是蔡總統不容迴避的挑戰。

更需要務實思考抉擇的是，過去馬英九時代，兩岸在「九二共識」、「一中各表」的默契信守下，維持了大開放、大交流的8年榮景，台灣也得以維持相當程度的國際空間。但是這兩年多來，經過蔡英文對所謂「現狀」的衝撞與對抗，是否還能回得去「一中各表」？北京當局不變的自是對「一中」的堅持，但對「各表」的默契空間顯然已經緊縮。

而當政府還在閃躲現實時，民意已經出現驚人的變化。根據《美麗島電子報》在8月初公布的民調，有46%民眾接受政府在「兩岸同屬一中」的原則下與對岸進行談判，只有36.7%不贊成，與1年半前相較，贊成和反對的比率恰好出現逆轉。針對目前兩岸對話停滯，有35%認為台灣政府應負最大責任，認為是大陸政府的責任比率為29.3%。再根據台灣民意基金會前兩天公布的最新民調，不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成者則增加了11.3個百分點，雖然不贊成兩岸同屬一中的比率仍占多數，但就趨勢來看，台灣民意對「兩岸一中」的認同度已明顯增加。該基金會董事長游盈隆表示，這印證了「中國引力」在台灣正在增強中。

值得注意的是，這兩份民調都是由綠營背景的機構所作，當台灣在這兩年來歷經國際社會重重外交打擊，以及因包括陸客減少等因素導致經濟利益受創後，民眾對接受「兩岸同屬一中」的態度竟已出現顯著翻轉。另一方面，這是否也有泛綠陣營先營造、形塑新民意的氛圍，對蔡英文政府形成壓力或開路試探之意，亦值得觀察。

因為拒絕接受九二共識，導致台灣遭到陸客不來、邦交國斷交、不能參加世衛大會、外航改名、東亞青運取消等原可避免的慘痛教訓。和解絕非投降，互利才是王道，為了兩岸長遠的和平、台灣真正的尊嚴、人民現實的福祉，蔡總統都應該回到一中原則的康莊大道上，靈活務實地重啟兩岸的對話與交流。

(中國時報)