酒駕就退出政壇

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中國時報
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國民黨台北市中正萬華區的市議員參選人林冠勳涉嫌酒駕逃逸，還疑似找助理頂包，意圖逃避責任。諷刺的是，他的競選看板上以「重罰酒駕」做訴求，證明了政治人物多半說一套做一套，要麼就是「嚴以律人，寬以待己」。

林冠勳要競逐議員，兩年前就設立競選看板，口號打著「打麻將？打老婆？中正萬華區值得更好的！」擺明就是衝著民進黨參選人童仲彥而來。等到童仲彥發生酒駕事件之後，林冠勳的選舉看板也改了，加上「酒駕重罰」的主張。沒想到，居然適用在自己身上。

童仲彥先前曾經發生家暴風波，還說他的故事很勵志，根本就把選民當白痴。本月11日他酒駕自撞，第2天就說做了最壞示範，宣布退選。就算「劍橋留英」也難挽頹勢，退選算他聰明。而林冠勳呢，國民黨都已經取消提名了，能不宣布退選嗎？

先前剛發布駐星代表的江春男，就任前夕酒駕被逮，失去了派駐新加坡的機會。行政院發言人谷辣斯．尤達卡剛發布人事令就被起底4年前酒駕。可見政治人物還是守法為宜，否則無以為民表率。

酒駕是個陳年老問題，儘管現在已經採取重罰，但似乎難以杜絕，因為太多人心存僥倖，想說沒那麼倒楣剛好碰上攔檢，尤其搞政治的人，總以為嗓門應該大過警察，說穿了就是目無法紀。

現在的車禍事故也還泰半是因酒駕引起。酒駕無良方，重罰而已。新加坡酒駕鞭刑伺候，大陸抓到酒駕先關15天，台灣只有再修法加重罰則，才有可能收效。至於政治人物再加上一條道德規範，酒駕就退出政壇，相信酒駕至少會減半。

(中國時報)

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