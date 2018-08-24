2018年08月24日 04:11 中國時報 王銘義

聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多，蔡英文執政以來，斷交事件頻傳，現存邦交國已降至歷史新低的17個。如果兩岸政治對立情勢加劇，外交烽火持續蔓延，北京強勢反獨的策略不變，蔡英文政府極可能為台灣創造逼近「零邦交」的執政傳奇。

薩爾瓦多總統在宣布和台灣斷交時說：「薩國將隨世界其他177個國家同步，承認中華人民共和國的『一個中國』原則。」外界議論最後一波斷交骨牌效應恐將浮現，但獨派仍不忘嘲諷前朝「已經和99%地球人斷交，台灣都挺住了」，獨派甚或評估這對選情是利多訊息。

眾所周知，政治矛盾、外交競合、軍事對立，是兩岸最難解的三大「歷史遺留問題」，但歷史經驗證明，兩岸是可以找到求同存異，謀求兩岸融合發展的可行道路，諸如海峽兩會的辜汪會談、國共兩黨的連胡會談，兩岸領導人的馬習會，都曾創造化解分歧的歷史契機。

蔡英文執政以來，堅持「親美遠中」戰略，刻意迴避「九二共識」，近期更積極扮演華府對北京開展戰略競爭的工具性角色，不僅導致兩岸政治氣氛緊繃，更讓北京藉機強勢祭出反獨旗幟，增強對台外交空間的壓縮，增加機艦繞島巡航頻率，持續升高台海軍事對峙局面。

兩岸爭議難題或因受限於蔡政府的執政經驗，或因受到美、日的牽制，或因國際環境瞬息萬變，兩岸的政治矛盾與外交衝突正持續惡化，尤其當台灣邦交國跌至個位數時，不僅台灣的國際處境更形艱困，對兩岸關係發展也將產生難以回復的結構性傷害。

對北京來說，當前兩岸互信與中美互動，應是自1979年中美關係正常化以來最脆弱的敏感時期。中美貿易戰與島內台獨聲浪，兩組變數相激相盪，更讓北京堅持「硬的還要更硬」。蔡政府如果無法從歷史經驗獲取教訓，兩岸邦交國的對比很快就會逼近188比7的差距。

2005年4月，國共「連胡會談」達成兩岸和平發展五項共同願景，有關「台灣參與國際活動的問題」，雙方商定將共同努力，創造條件，逐步尋求最終解決辦法。在馬英九執政後雖未能充分實現，但這是兩岸試圖對外交對峙尋求解套方案的開創性進程。

2013年6月，習近平接掌大位後，吳伯雄代表馬英九出席國共會談，對吳伯雄探詢北京與中華民國邦交國的交往動向，習近平曾坦率地回應並承諾，因兩岸均堅持「九二共識」政治基礎，兩岸將保持「外交休兵」。如今政治基礎崩塌，外交烽火再起，地動山搖，自可預見。

其實兩岸處理涉及敏感的國際事務，並非絕對零和對抗，2015年底兩岸在新加坡舉行「馬習會」時，為緩和美、日疑慮，兩岸在敲定日程後，即曾約定各自透過外交管道，向歐巴馬與安倍通報兩岸即將舉行領導人會談的訊息，展現兩岸高度互信與默契。

兩岸重新走向零和對抗，對永續發展將是沉重打擊。1998年，辜振甫曾對中共總書記江澤民建言：「今後兩岸關係要有所進展，大陸方面總要務實面對中華民國存在的事實」。然而，在民進黨刻意淡化ROC，北京執意虛化ROC的形勢下，政治矛盾、外交對立的癥結恐將更難化解。

(中國時報)