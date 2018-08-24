翻舊帳 假正義真報復

2018年08月24日 04:11 中國時報 林騰鷂

行政院促進轉型正義委員會計畫對1947年228事件與1950年代白色恐怖的加害者，如當時的檢察官、法官，與警總等情治機關人員，進行身分認定與責任追究。這種對已經過了6、70年的事件，進行清算與追究，並不符合法治國家之法安定性及可期待性原則！

《刑法》第80條之追訴權時效與第84條之行刑權時效，均寓有既往不究、期待未來的精神，宣示國家對國民過往甚久的罪行，不管是殺人、放火、竊盜、搶劫、強姦、傷害，都不再追訴，也不再行使刑罰權，以維護社會之安定。1947年228事件與1950年代白色恐怖，均發生於《刑法》施行之後，今日所指涉的「當時罪行」早已超過追訴權、行刑權時效，國家自不得以政黨輪替、轉型正義之名，破壞此一法治國家法安定性之鐵律！否則，下次政黨輪替，再來個翻轉正義，社會將永無寧日。

又當時的檢察官、法官與警總等情治機關人員，均為執行公務之人員，依《刑法》第21條第1項依法令，或第2項規定，依所屬上級公務員命令之職務上行為，均為不罰之行為。特別當時是戒嚴時期，而《公務員服務法》第2條又規定，長官就其監督範圍內所發命令，屬官有服從義務；而當時並無今日《公務人員保障法》第17條之明確規定，如認為長官所發命令違法，有請求長官確認命令未違法，及要求其以書面署名下達之權利。而命令有違反刑事法律者，當時也未像今日有規定，公務人員無服從之義務。是以，要追究當時檢察官、法官與警總等情治機關人員之執法責任，顯然不符合法治國家法律可期待性之鐵律。

另外，行政院促進轉型正義委員會下月擬委請學者，對東歐前共產國家的《除垢法》進行研究並提出相關草案，也是取法乎「下」，倒行逆施的作法。除了有青睞特定意識社團，撒錢綁樁疑慮之外，其擬依《促進轉型正義條例》「人事清查處置」規定，新設罪名，追究刑事責任，也不符合法律不溯既往原則，更忽略了文明國家消弭內爭手法，以及《刑法》所規定大赦制度之精髓，可說是一種有「恨」必報，不顧法治國家原則及社會安定的拙劣作法。

第3次政黨輪替後，民進黨只學得國外轉型正義的皮毛，而在推動轉型正義法制時，也恣意設立許多非《中央行政機關組織基準法》的組織，酬庸黨內要員。今日在兩岸關係破裂、外交挫敗，人民不安的時候，又要假「轉型正義」之名翻舊帳來報復，實不符合民意期待，且會製造社會更大恐慌。 （作者為律師）

(中國時報)