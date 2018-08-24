政治扼殺歷史教育理想

2018年08月24日 04:11 中國時報 段心儀

紐西蘭毛利族部落來台進行文化尋根之旅，賴清德院長接受專訪時藉此回應近來歷史學者對108歷史課綱的質疑。他說：新課綱「只有含括，沒有排除」，絕無去中國化問題。但是賴院長的發言恰恰佐證了他力圖撇清的質疑。

首先，讓我們釐清一件事：12年國教進行的是歷史教育，並非歷史研究。任何國家都是透過歷史教育，培養共識，凝聚民心，建立國民的身分認同。美國的歷史教育強調「美國人」概念，不會將之納入「美洲史」；日本的歷史教育強調「日本人」概念，也不會將之納入「東亞史」；中華民國歷史教育的認同是什麼呢？如果鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，都不能說是民族英雄，因為只是中國史觀，得從荷蘭人角度來看，從日本人角度來看，毋寧太過詭異？如果今天建構的是「台灣國史觀」，也就罷了，但出自於領著中華民國薪水，享受行政院長禮遇者之口，真讓人有時空錯置之感。

12年國教課綱原本有理想性，強調素養，希望培養出能系統思考又能創新應變的人才。正如網路上一位媽媽的表述：我幫孩子複習過蒙古西征，都是一堆地名和數字。但美國考題完全不同，他們問：如果成吉思汗的繼承人窩闊台沒有死，歐洲政治、經濟、社會會發生什麼變化？美國學生如此回答：窩闊台沒死，可怕的黑死病不會帶到歐洲，神父修女不會大量病死，人民不會因此懷疑上帝，文藝復興不會發生，西班牙不會強大，沒有無敵艦隊。盎格魯撒克遜人將提早強大200年，日耳曼控制東歐，奧匈帝國不可能存在。網路上都聚焦於題目新穎，學生統整力強，嘖嘖稱讚。其實這就是素養教學，108課綱的理想。

但從這段敘述我們看到，進行這種討論之前，學生得具備多少先備知識，方能拉出一條合理的脈絡？何況，這答案還有邏輯問題。因為它的根據是蒙古西征帶去黑死病，而窩闊台的死不是讓蒙古撤軍嗎？所以，若無深厚的底蘊、邏輯研判的能力，教學反流於淺薄虛無。若靠國中一個學期的夏商周到清朝的底子，恐怕連窩闊台是誰都不知，遑論橫向統整到歐洲史。高中真要進行主題式討論，三分域的合理安排應該是：中國史、東亞史、世界史。才能在紮實的中國史基礎下，橫向接軌東亞與世界，縱向銜接現代議題，培養學生對時勢的理解，探索自己未來生命的走向。但，可能嗎？

政治力的介入扼殺課綱理想面，教育工作者雖力圖提升台灣青年未來的競爭力，上位者眼中卻只有政治，歷史新課綱就是最好的例子。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)