2018年08月24日 04:11 中國時報 楊方儒

蘋果3款新機即將發布，這是iPhone的第2個10年，雖然新鮮感與期待感不再，果粉也不再瘋狂排隊，但「一顆蘋果救台灣」，看得出來賈伯斯一手打造的軟硬整合生態系統（ecosystem），對於台灣科技產業有多重要。

過去10年蘋果盛世好比前一個10年的「WinTel」熱潮，台灣的電腦品牌與代工廠永遠只能仰望著蘋果，還有微軟與英特爾，因為他們掌握9成的創意與創新！面對全球消費者的生態系，也確實不是台灣人有實力打造的。

下一個10年呢？大陸的騰訊與阿里巴巴也創造了新生態系統，而美國的蘋果與Google續強，臉書雖然摔了一跤，生態系統中的劍橋分析出了亂子，但是累計了20億人每分每秒的數據，還是其廣告獲利模式的金鐘罩。

當然，每一輪技術的迭代演進，都給新創企業打造新生態系統的機會，像是Line的崛起，就不是在3G時代能夠發生的！沒有智慧型手機的快速普及，Line又如何迅速建立起生態系統，在台灣贏家通吃？

下一波5G浪潮，誰是生態系統的打造者？以半導體上游的高通來說，專利與晶片上的布局以及與台灣產官學研長年的密切合作，甚至是每年在台積電的先進製程大筆訂單，相信是政府責成公平會達成和解的出發點。

或者是最夯的區塊鏈，雖然是去中心化，但是比特幣與以太坊作為公鏈，也正在締造生態系統當中，用比特幣來作為計價行情，或者用以太坊進行幣幣交易，都是最明顯的例子。

台灣不是不能打造生態系統，台積電與聯電以及他們全世界的IC設計客戶，就是最好例證。因為在台積電創辦人張忠謀以及聯電榮譽董事長曹興誠在台灣開創晶圓代工模式之前，全世界是沒有這個行業的。

TSMC的生態系統，包括即將上市的比特大陸在內，大家都知道是無國界的。過去的「Intel Inside」，全世界的電腦品牌都難以自拔，現在的高通「Snapdragon」也是從華碩到小米都愛，我們記憶中的HTC，早年也是高通生態系統的重要成員。

事實上，創新的方程式是創意加上商品化。簡單地說，一個好的發明、好的創意、好的專利，是不一定能夠賺錢的。如果以為有專利就能賺大錢，還能夠打造生態系統的話，就太小看蘋果與高通等巨擘了。魔鬼都在細節裡，所有的偉大產品與成功商業模式都是一層層堆砌起來的。

當然，小細節也有可能毀了一整個生態系統！台積電的病毒與資安防護就不是可以用「水逆」來解釋的了。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)