張愛玲第一爐香演給你看

2018年08月24日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

張愛玲小說多次改編成電影，目前《第一爐香》也將改編，前期籌備階段由導演許鞍華（後排右起）、張學顧問符立中、作家王安憶、張愛玲遺產管理人宋以朗（前排右）及其姊宋元琳共同合作。（符立中提供）

張愛玲作品總在不同年代歷經改編，包括《傾城之戀》、《色‧戒》，她的早期作品《沉香屑‧第一爐香》，確定由青鳥電影公司、導演許鞍華、編劇王安憶及作家符立中、張愛玲遺產管理人宋以朗等人合作，目前劇本已完稿，預計於2020年上映。

愛慕虛榮 少女沉淪如妓女

《第一爐香》描述上海女學生葛薇龍在八一三事變後隨家人到香港避難，而後沉迷於紙醉金迷中，逐漸成為姑母梁太太吸引男人的誘餌；在自己的感情上，她又費盡心機嫁給風流倜儻的喬琪喬，最終卻成了家中的高級交際花。

這是張愛玲1943年的作品，小說一發表便令她聲名大噪，符立中指出，這個作品的主旋律是張愛玲非常典型的主題：不經世事的女孩在繁華的都市陷阱中，因愛慕金錢、虛榮而迷失、墮落。

符立中指出，電影劇本歷經2度易手，最終才由王安憶操刀，現已完稿，他表示，原著小說中，在當年的時代氛圍下還帶有些含蓄保留，都由王安憶一筆撕開，他說：「粗魯一點形容，這婆娘出手真是快狠準！」

如原著中最後一段，葛薇龍挖苦自己與一旁被調戲的妓女「有什麼分別？」而後又笑稱「她們是不得己，我是自願的！」在劇本中將更寫實地以床戲展現出女主角的沉淪。

此外，這是導演許鞍華繼電影《傾城之戀》、《半生緣》，舞台劇《金鎖記》後，第四度改編張愛玲作品，對劇本自然要求不低，符立中指出，他曾指出前期劇本中的謬誤，如當時編劇新增了喬琪喬表妹這一角色，卻又安排此女因太平洋戰爭爆發，自認在日本佔領下的香港無法發揮，便回到上海發展。

符立中表示：「全面開戰後，日本在上海也將各租界拿下，向各國宣戰，所有上海的影視公司均被日本統管，不可能香港沒發展，回上海就能發展。」他認為，正因台灣對民國史更為熟悉，才有可能在這類兩岸三地的合作中，適時扮演顧問角色。

四度改編 高規格籌備開拍

《第一爐香》電影預計明年初開拍，特別的是此次宋以朗的姊姊宋元琳也自美返港參與其中，而她與導演許鞍華更是從幼稚園到小學的同學，相隔60年再相聚合作，亦是佳話。

(中國時報)