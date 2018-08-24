祖師奶奶90萬字書信 宋以朗將出集

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中國時報
／台北報導

張愛玲遺產管理人宋以朗與姊姊宋元琳，自2007年繼承了張愛玲文學遺產後，已陸續將未曾面世的《小團圓》、英文版《雷峰塔》、《易經》中譯出版，而當年那14箱的遺物，其中許多筆記、書信，直到近年還在陸續整理中，宋以朗曾表示自己對張愛玲遺物最後能做的，便是出版書信集。

然而，高達90萬字的書信，不僅打字建檔就曠日費時，且需要張學研究者共同參與，如近年受託整理手稿的文學評論者馮晞乾便指出，許多手稿的字跡難辨或手稿內容有誤，如「她想培植我成為一個傅雷，不過她不能像傅聰一樣寸步不離在旁督促」考卜證後才知「傅雷」和「傅聰」位置反轉，需再三推敲、修訂。

此外，台灣張學研究者符立中也指出，由於體量甚大，書信集目前兩岸出版之路都還有距離，大陸方面更另有審批問題，張愛玲曾因《秧歌》描寫大陸農村政策引起大饑荒，使得陸方出版社對其書信出版格外謹慎。

張愛玲寫人物內心，含蓄而節制，如《第一爐香》多是透過動作、環境、細節反襯人物心態，如求助於姑媽時「一個人在太陽裡立著，發了一回呆，腮頰晒得火燙；滾下來的兩行淚珠，更覺得冰涼的，直涼進心窩裡去。」但是，在馮晞乾整理的許多張愛玲手稿筆記中，「祖師奶奶」的個性卻是十分灑脫，如在筆記中曾發現一金句：「盡我最大力量，其他就管他娘。」

(中國時報)

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