新光街舞賽直播 歡迎網友尬舞

第15屆「新光盃熱門街舞大賽」總決賽落幕，新光金控總經理黃敏義及新光人壽副總謝文龍皆到場加油支持，鼓勵年輕世代勇於展現自我。（新光金控提供）

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中國時報
／台北報導

為鼓勵年輕人勇於展現自我、推廣街舞運動，新光人壽與新光銀行共同舉辦第15屆「新光盃熱門街舞大賽」，祭出高達破百萬元的總獎金，吸引百餘隊街舞團體報名參加，經歷兩場初賽的激烈角逐後，於上周六（18日）進行總決賽爭霸，最後由社會組「Flash」奪冠，精采的街舞比賽，透過新光人壽互動網粉絲團同步直播，與網友們同步尬舞。

已邁入第15年的「新光盃熱門街舞大賽」，是台灣最具指標性及代表性的專業級街舞大賽，以倡導正當休閒活動的理念，提供熱愛街舞的朋友一個國際化規格的圓夢舞台。

這次比賽依然畫分社會組與青年組，社會組冠軍隊伍可獲得獎金12萬元、青年組冠軍可獲得獎金8萬元，社會組由「Flash」奪冠，第二、三名分別為「Reformerz Crew」與「Zero Four Crew」；青年組冠軍為「HRC KIDS」，第二、三名為「動手動腳」與「童手童腳」；最佳潛力獎由青年組「MIXCIN B1G4」、「靈魂頑童」、「ROCK APPLE」、「Puzzle Sweat」及社會組「La BomBa」與「#BeAAArtChic」獲得。

每年新光盃皆邀請世界知名街舞大師來台擔任評審與教學交流，今年決賽評審名單也同樣精采，包括瑪丹娜、夏卡康等知名歌手的編舞師「Shabba-Doo」、泰勒絲（Taylor Swift）的御用舞者「Bionic」，以及來自日本、負責過東方神起、安室奈美惠等許多藝人的MV編排「Shige」與早安少女組、韓國藝人李敏鎬等日韓藝人的編舞師「KARIN」。

為鼓勵得獎者出國比賽、為台灣爭光，新光盃也特地增設國外參賽榮譽獎金，凡本屆賽事前三名隊伍，只要在1年內有代表台灣出國參賽，即可向新光申請每組可獲10萬元的出國比賽基金。

新光人壽長期關懷青少年族群活動，在暑假期間更推出一系列有益身心的休閒活動，包括熱門街舞大賽、全國兒童繪畫比賽、新光盃魔術方塊挑戰賽、大專青年成長營等，提供年輕世代展現自我，給予他們追夢的勇氣，具體展現「光無所不在，心與你同在」的新光精神。

(中國時報)

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