家長公投拒不適任師 澎湖創首例

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖池東國小王姓女幼教老師長期與學生家長及校方衝突，23日家長們動員舉辦是否留任公投，投票結果16名家長中有15人反對、1人贊成，全案校方送交縣府教育處裁處，這創下台灣首例教師不適任公投。

任教於澎湖西嶼鄉池東國小幼兒園王姓女教師，10多年來輾轉調任澎湖鳥嶼國小、赤崁國小等學校，都陸續與校方或學生家長不和，最後服務的池東國小終於引爆導火線。

大多數的家長們都反映王姓女老師不適任，要求學校不再續聘或將她調走，校方受限於教師法等規定，未獲得當事人同意，無法將王姓女老師調走。

校方及家長們多次向縣府教育處及縣長陳情投訴未果，最後校方與王姓女老師商談，經徵求同意後，由家長們發動舉辦意見公投。

池東國小校長翁清課表示，這次學校家長公投，只要是學區內有孩童可以申請入幼兒園的家長都有投票權，23日參與投票有16人。

學校強調4大立場：一、和平理性訴求，民主典範，尊重肯定。二、合作夥伴關係，共創雙贏，友善校園。三、學生學習主體，回歸教育本質，關注學童最大利益。四，尊重上級督導，依法行政，毋枉毋縱。

最後公投結果，15人反對王姓女教師續留任教、只有1人贊成留任；校方決議將公投結果送交教育處裁處，教育處表示將依公投結果約談王姓女教師，希望道德勸說離開池東國小，同意調職教育處工作。

(中國時報)