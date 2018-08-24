高鐵8月25日台鐵9月7日開放訂票

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中國時報
／台北報導

為因應今年中秋假期疏運旅客需要，台鐵將自9月21日起至9月25日止，全線加開各級列車總計217列次；自9月7日零時起，開放網路及電話語音訂票；高鐵加開116班次列車（南下53班、北上63班），總計5天提供826班次旅運服務，周六（25日）零時起訂票。

台鐵指出，在217列次中，東部幹線（含南迴線）自強號115列、莒光號36列、復興號及區間車26列，共177列次；西部幹線自強號20列、莒光號6列、區間車14列，共計40列次。

針對東部地區疏運，台鐵9月22日起至24日止每日開行樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車3往返，共18列次，並提供北=宜100元、北=花200元優惠票價；9月21日、9月23日連假離峰時段加開樹林往返花蓮、台東7折紅眼列車；9月21日、22日及24日加開東線返鄉（返工）實名制列車，於9月8日零時起，開放身份證U、V及設籍花東縣民網路訂票。

台鐵表示，9月21至24日東部自強號（含普悠瑪號、太魯閣號）搭乘里程超過80公里無座票提供8折優惠，東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售。相關加開列車車次、時刻，今起於台鐵網站及各車站公告。

另外，高鐵在中秋疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共251班次列車適用「早鳥優惠」。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵表示，疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「會員平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(中國時報)

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