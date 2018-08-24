邱澤謝盈萱 搶金馬入圍門票

2018年08月24日 04:11 中國時報 徐桐炘 、 潘鈺楨 、 李承陽 報導

《後來的我們》

《黃金兄弟》

第55屆金馬獎初選結果23日確定，由執委會逐一通知片商，不少國片延續台北電影獎的氣勢來勢洶洶，拿下北影獎項的《誰先愛上他的》、《范保德》、《角頭2：王者再起》以及閉幕片《引爆點》都榜上有名。

主演《引爆點》的吳慷仁昨下午出席活動時表示，對自己入圍與否抱平常心；《誰先愛上他的》邱澤和謝盈萱有望繼北影連袂奪帝后之後，挑戰入圍金馬獎帝后，該片導演徐譽庭以簡潔俐落的4字表達感想：「繼續努力。」

暑假檔期國片輪番搶攻上映，不少佳作通過金馬獎初選，《切小金家的旅館》、熱映中的《鬥魚》以及即將上檔的《藍色項圈》、《幸福城市》皆過關，親情電影《老大人》、《只有大海知道》也打入初選，《鬥魚》監製柯宜勤感激表示：「給予所有為鬥魚付出的人很大的肯定。」

破億國片僅一入選

今年截至目前唯二破億國片《角頭2：王者再起》和《花甲大人轉男孩》備受矚目，可惜僅前者過初選，導演顏正國表示通過已經是肯定，「7分實力3分運氣，就像我寫書法喜歡碑體，就會給比較高分。」他認為電影有討論才有進步空間。

陸片方面，劉若英的導演處女作《後來的我們》毫無意外挺進，她得知消息謙虛表示：「謝謝，真的希望團隊的努力被看到。」周冬雨將有機會角逐第2座金馬影后，劉若英也是最佳新導演入圍候選人。

同樣探討青春與愛情議題的還有《你好．之華》，是岩井俊二首部華語片，由陳可辛任監製、周迅主演。大陸新導演紛紛嶄露頭角，仇晟《郊區的鳥》找來李淳擔綱；畢贛自編自導的《地球最後的夜晚》除了湯唯、李鴻其，還有張艾嘉特別演出；曾以《塔洛》抱走金馬最佳改編劇本的萬瑪才旦，新作《撞死了一隻羊》有王家衛監製加持。

古裝片如張榕容主演的《妖貓傳》，聚集趙又廷、馮紹峰、劉嘉玲的《狄仁傑之四大天王》，以及梁朝偉、白百何、井柏然主演的《捉妖記2》都入選。被看好能過關由黃渤執導的《一齣好戲》、賈樟柯的《江湖兒女》、姜文的《邪不壓正》，侯孝賢監製的《寶貝兒》，章子怡及黃曉明聯手的《無問西東》則未獲電影公司回應。

《黃金兄弟》下月來台

港片通過初選的有在台取景的《黃金兄弟》，錢嘉樂、鄭伊健、陳小春和曾志偉下月將來台宣傳。卡司能與之抗衡的是關錦鵬執導，鄭秀文、梁詠琪、趙雅芝、白百何聯手的《8個女人1台戲》。張晉的《九龍不敗》、《葉問外傳：張天志》，大叔擔當的黃秋生《淪落人》，吳鎮宇《逆流大叔》也都通過初選。第55屆金馬獎入圍名單10月1日將揭曉，11月17日在國父紀念館舉行頒獎典禮。

(中國時報)