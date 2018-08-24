Selina爆音樂會 講話少唱10首歌

2018年08月24日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

任家萱（Selina）23日出席活動，她近來忙於在9月11日舉辦S.H.E 17周年「十七音樂會」和將在年底發行的個人新專輯，行程滿檔，昨也是她在音樂會前最後一次公開露面，她透露S.H.E日前一起練團，Ella帶著兒子勁寶來加油，她常會叫Ella問勁寶：「Nana阿姨在哪裡？」勁寶就會伸出小手比著她，她笑說：「很像被皇上欽點，勁寶像我們的皇上一樣，很爽。」

S.H.E過去曾舉辦多次大型巡演，Selina透露開大型個唱，壓力很大、火氣大，還曾長疔瘡（俗稱疔仔），這次舉辦「十七音樂會」，她認為像是同樂會，心情不會太緊張，但歌單仍是最苦惱的環節，一般演唱會約演出30首歌曲，她透露當天預計會唱20首，笑說：「因為我們講話就耗10首歌。」

擔心開唱日天氣

她更爆料在討論歌單時，Ella最貪心，歌曲一加再加，大家都在阻止Ella，而她也擔心開唱當天的天氣，「很怕下雨，雖然我們三個自詡是太陽之女。」

Ella上月遭爆出走風波，Selina昨首度回應：「雨也澆不熄我們的愛。」將來是否推出大型巡演？她說：「很多粉絲都說『此生遺憾是沒看過S.H.E演唱會』，我們會想要辦，家人也想要看，體力也有限，不會讓大家等太久。」

(中國時報)