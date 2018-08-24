吳宗憲：我是失敗的父親

吳宗憲昨在臉書上開直播，他一臉憔悴分享近日心情。小圖為鹿希派。（翻攝自臉書）

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中國時報
報導林彥君

吳宗憲（憲哥）的兒子鹿希派日前因「炸北市府」言論，引發軒然大波，原訂父子在9月6日上黃國倫主持的《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，但憲哥23日在臉書開直播告解，「本來要陪兒子上黃國倫的節目，兒子你自己去吧！」鹿希派是否如期上通告，憲哥事後表示：「看他自己有沒有什麼想法，我們就讓他獨自去決定就可以了。」經紀公司則說，已沒有接管鹿希派通告執行，對他之後行程不清楚。

憲哥提到在2000年宣布未婚生子消息後，一直努力將4個孩子教得規規矩矩，日前兒子的新歌發表會，未料變成道歉記者會，他苦笑說：「未婚生子記者會後的18年我引以為傲，讓社會大眾不覺得你是個王八蛋。」憲哥在演藝圈30幾年，自認不曾在台上飆罵，這次兒子真的讓他非常生氣，他失望說：「我是個失敗的父親」。

黃國倫盼父子同台

他日前要兒子「離開演藝圈」，他說，能讓兒子滾出藝能界的人，只有兒子自己，也透露未來自己和女兒不會再幫助兒子，並表示鹿希派19歲，已經不是小孩，講幹話要看場合，並提醒兒子：「有天賦時不要自負，有能力時更要謙卑。」

節目製作單位表示，有收到憲哥無法跟兒子同上節目的消息，但鹿希派目前還沒撤掉通告，會再努力協調讓父子一同上節目。黃國倫說：「之前在規畫節目內容時，就知道吳宗憲要跟鹿希派一起上節目，很歡迎也希望他們可以來。」

(中國時報)

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