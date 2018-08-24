李祐寧把亞太影展變環保

導演李祐寧（左起）、蘇怡、梁鴻斌3人出錢出力，為亞太影展奔波。（粘耿豪攝）

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中國時報
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鍾瑶（左）跟Darren為亞太影展拍攝公益短片。

67歲資深電影人李祐寧在影壇深耕30餘年，從第一線電影圈走到學界當教授，現在又接下重任，擔綱第58屆亞太影展執委會主席，他坦承影展醞釀了1年，最困難的地方就是籌措資金，直到遇見彩石珠寶董事長蘇怡慷慨冠名贊助，兩人一拍即合，一次會談就決定以「愛蔬食、愛動物、愛地球」環保議題，成為影展精神。

李祐寧認為每個國際影展都有一個主題，這次選擇「愛蔬食、愛動物、愛地球」，從亞太之夜直至第2天的頒獎典禮還有慶功宴，全程都以蔬食為主，影展融合環境議題，企望透過對地球的大愛，為本屆亞太影展加分。

負傷拍短片

日前李祐寧為影展拍攝2分鐘15秒的短片，找來鍾瑶、Darren等演員，還有兩隻黃金獵犬和一隻貓合拍，內容傳達人類與動物、自然的和諧，拍攝期間，他和40幾位工作人員進入宜蘭山區取景，踩到滑石不慎扭傷腳，還硬挺著腳傷完成拍攝，成品讓他相當滿意，「有一幕鍾瑶在大自然中，仰望天空深呼吸的畫面非常美麗。」

李祐寧稱自己是「老電影人」，這些年觀察許多新電影導演、新演員熬出頭，他分享：「台灣商業片確實有些困頓，但我不擔心新人的作品，鬼片、類型片、校園類型片，他們從個人美學轉進市場美學，成功進入業界。」第58屆亞太影展9月1日於台北美福飯店舉行。

(中國時報)

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