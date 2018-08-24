中元普渡拜米果養生積福

金黃酥脆「大仙貝酥」口感令人一試難忘。（羅永銘攝）

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中國時報
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「旺旺仙貝台灣嚴選糙米-輕海鹽佐胡椒味」（左）與「旺旺仙貝台灣嚴選紫米-輕海鹽味」為養身族群最愛。（羅永銘攝）
「貝比瑪瑪米餅」、「旺仔小饅頭」適合牙口尚未發育完全嬰幼兒享用。（羅永銘攝）
針對素食主義者設計「紅麴物語」，強調養生米食概念。（宜蘭食品提供）
精選黑豆混合海鹽製作「樂養生黑豆米果」，濃郁黑豆香氣繚繞舌尖。（宜蘭食品提供）

農曆七月鬼門開，民眾透過「中元普渡」祈求來年平安順遂，隨時代進步，現代人大多改以易保存的米果、餅乾取代三牲四果，祭拜後也可食用，不浪費食物，供品上如何選擇「好兄弟」愛吃、自己也喜愛的商品是門大學問。

「米食」自古作為華人主食，無論在道教中元節，或佛教盂蘭盆節，皆透過以米施食，表達對好兄弟崇敬之意。而「仙貝」、「米果」類商品使用稻米為原料製作，體積小易於攜帶深受各年齡層喜愛，一直是每年普渡供品的首選。

米香味繚繞舌尖

市售米果種類繁多，「養生」族群最愛「旺旺仙貝台灣嚴選糙米-輕海鹽佐胡椒味」，混合樂活在地米與台東池上糙米製作，保留米糠、胚芽的高營養價值；糙米富含食物纖維，以非油炸製法保留脆度，撒上些許胡椒提出風味，特有米香與微鹹口感繚繞舌尖，愈吃愈過癮。另款「旺旺仙貝台灣嚴選紫米-輕海鹽味」則加入紫米製作，透過預熱、燒上、熟成3段式火力烘焙，堆砌出紫米的純粹風味，並佐以海鹽點綴襯托出米香。

健康取向的「樂養生黑豆米果」，強調純天然不添加人工色素、香料，精選台灣在地米為原料，搭配台灣黑豆與純淨海鹽點綴，特製鋁箔內袋鎖住香氣，初嘗口感香酥爽脆，尾韻帶有淡淡稻米及黑豆香，多層次口感令人著迷，適合祭祀「長輩」好兄弟。

嬰幼兒吃得安心

針對「嬰幼兒」設計的「貝比瑪瑪米餅-蘋果口味」，使用在地好米與新鮮蘋果研磨成粉製作，非油炸、無反式脂肪、不添加油脂、人工色素及防腐劑，對嬰兒有收涎作用，提供原味、蘋果、香蕉3種口味選擇；暢銷品項「旺仔小饅頭」以雞蛋、蜂蜜與紐澳乳源製作，口感綿密適合牙口尚未發育完全小孩食用，深受「小兄弟」喜愛。

普渡祭品講求面面俱到，「素食」好兄弟最愛的「紅麴物語」以養生米食為發想，加入天然紅麴粉與海洋深層鹽製作，淡粉色米餅保留紅麴原色，慢火烘焙不油膩，搭配現沖茶品享用滋味一絕；金黃香酥「大仙貝酥」做工繁複，烘烤後浸漬祕方醬料增添風味，片片香脆易入口，讓人一試成主顧。祭祀後，別忘了與大家分食仙貝、米果等供品，散播平安福德種子。

(中國時報)

楊紫瓊 吳恬敏 時尚戰開打

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