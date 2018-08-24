楊紫瓊 吳恬敏 時尚戰開打

電影《瘋狂亞洲富豪》今在台上映，片中全亞裔演員陣容及劇情中眼花撩亂的時尚配件、珠寶鐘表入戲，堪比亞洲版《穿著PRADA的惡魔》，不僅有RALPH LAUREN、Stella McCartney時尚大咖華服相挺，寶格麗、蕭邦等也不惜出借價值千萬元的珠寶助陣，讓楊紫瓊、吳恬敏（Constance Wu）兩位準婆媳時尚戰打得激烈。
準媳婦 現代灰姑娘
在電影造型師Mary Vogt操刀下，劇中演員各有風格，扮演紐約客朱瑞秋的台裔女星吳恬敏，從身著T恤、牛仔褲的大學教授，到誤入新加坡浮華叢林的小白兔，在穿著大膽的奧卡斐娜飾演的好友提點下，化身身穿MISSONI、MARCHESA禮服的現代灰姑娘；配合劇情並未渾身披掛大件珠寶，她在晚宴上佩戴寶格麗和蕭邦的小克拉鑽飾項鍊和耳環，時尚風格清新，適度的奢華但不招搖。
準婆婆 彰顯尊貴感
對比之下，女星楊紫瓊飾演的「準婆婆」，則身著GIORGIO ARMANI、Carolina Herrera與Elie Saab等設計師高級訂製款，藉推高品牌選擇上，凸顯出亞洲傳統富豪家族蘊含的尊貴感；她穿戴香港珠寶品牌Carnet訂製祖母綠戒指和耳環，以及要價3200萬元的Richard Mille玉蘭花RM19-02 TourbillonFleur陀飛輪，雖穿戴都是價格不菲的上等貨，但風格低調優雅，品味自然流露、不落俗套。
5億元勞力士表 劇中露臉
《瘋狂亞洲富豪》透過吳恬敏的眼睛，更能凸顯華人上流社會的瘋狂奢華，以一幕上流社會的奢華婚禮最具有代表性，貴婦名媛身穿高級訂製服、渾身佩戴閃亮珠寶和名表盛裝與會，行頭動輒千萬元，令人咋舌；晚宴甚至出現一只曾在拍賣會創下5億元天價的勞力士保羅紐曼（Paul Newman）Daytona貓熊表，讓人得以一窺華人富豪的消費實力。
(中國時報)