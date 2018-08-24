楊紫瓊 吳恬敏 時尚戰開打

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳張眾 、 陶福媛 報導

片中的女主角朱瑞秋，換上MARCHESA仙氣禮服，佩戴寶格麗和Chopard小巧清新的飾品出席晚宴，成功詮釋現代灰姑娘形象。（華納電影提供）

女星楊紫瓊（右圖戴墨鏡）飾演「準婆婆」，片中身著GIORGIO ARMANI 2017早春度假系列雙排釦套裝，藉由品牌選擇凸顯亞洲傳統富豪家族蘊含的尊貴感。（劇照／華納電影提供、秀圖／東方IC）

吳恬敏（右圖右）在《瘋》片中為融入富豪圈，接受由奧卡斐娜飾演的暴發戶好友提點造型，而兩人分別選穿的MIU MIU紅色洋裝和Stella McCartney 2016早春度假系列狗狗印花褲裝（秀圖為同款印花洋裝），也成功帶出角色個性。（劇照／華納電影提供、秀圖／東方IC）

台裔女星吳恬敏（左圖左）在《瘋狂亞洲富豪》裡演出誤入亞洲浮華世界的紐約客，她於一幕中為出席上流社會場合，試穿出自Michael Kors Collection 2016秋冬季迪斯可風的誇張禮服。（劇照／華納電影提供、秀圖／CFP）

電影《瘋狂亞洲富豪》今在台上映，片中全亞裔演員陣容及劇情中眼花撩亂的時尚配件、珠寶鐘表入戲，堪比亞洲版《穿著PRADA的惡魔》，不僅有RALPH LAUREN、Stella McCartney時尚大咖華服相挺，寶格麗、蕭邦等也不惜出借價值千萬元的珠寶助陣，讓楊紫瓊、吳恬敏（Constance Wu）兩位準婆媳時尚戰打得激烈。

準媳婦 現代灰姑娘

在電影造型師Mary Vogt操刀下，劇中演員各有風格，扮演紐約客朱瑞秋的台裔女星吳恬敏，從身著T恤、牛仔褲的大學教授，到誤入新加坡浮華叢林的小白兔，在穿著大膽的奧卡斐娜飾演的好友提點下，化身身穿MISSONI、MARCHESA禮服的現代灰姑娘；配合劇情並未渾身披掛大件珠寶，她在晚宴上佩戴寶格麗和蕭邦的小克拉鑽飾項鍊和耳環，時尚風格清新，適度的奢華但不招搖。

準婆婆 彰顯尊貴感

對比之下，女星楊紫瓊飾演的「準婆婆」，則身著GIORGIO ARMANI、Carolina Herrera與Elie Saab等設計師高級訂製款，藉推高品牌選擇上，凸顯出亞洲傳統富豪家族蘊含的尊貴感；她穿戴香港珠寶品牌Carnet訂製祖母綠戒指和耳環，以及要價3200萬元的Richard Mille玉蘭花RM19-02 TourbillonFleur陀飛輪，雖穿戴都是價格不菲的上等貨，但風格低調優雅，品味自然流露、不落俗套。

5億元勞力士表 劇中露臉

《瘋狂亞洲富豪》透過吳恬敏的眼睛，更能凸顯華人上流社會的瘋狂奢華，以一幕上流社會的奢華婚禮最具有代表性，貴婦名媛身穿高級訂製服、渾身佩戴閃亮珠寶和名表盛裝與會，行頭動輒千萬元，令人咋舌；晚宴甚至出現一只曾在拍賣會創下5億元天價的勞力士保羅紐曼（Paul Newman）Daytona貓熊表，讓人得以一窺華人富豪的消費實力。

(中國時報)