MMK秋冬時尚 花朵革命

2018年08月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

女模穿MMK金盞花菊麂皮騎士外套2萬9900元、米白色鉚釘洋裝2萬6900元、星星鉚釘休閒鞋7100元，拿Whitney麂皮拼接鏈帶包2萬4900元。（陳俊吉攝）

MICHAEL KORS Kors Color Mercer生辰石手環，8000元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS Custom Kors組合式手環，7200至1萬300元。（MICHAEL KORS提供）

1. MICHAEL Michael Kors Whitney深孔雀藍金屬鑲飾鏈帶包，2萬4900元。（MICHAEL KORS提供）

2. MICHAEL Michael Kors Whitney金屬皮革Logo鏈帶包，1萬9500元。（MICHAEL KORS提供）

3. MICHAEL Michael Kors Whitney煙煤灰鏈帶包，1萬6200元。（MICHAEL KORS提供）

來自紐約的MICAHEL Michael Kors（簡稱MMK），昨（23日）舉辦2018秋冬新品預覽，本季藉著融入荒漠西部風格的波西米亞風情，以花卉圖騰掀起一場都會旅人的浪漫風暴。

女裝實穿 包款新色彩

MMK女裝承襲實穿的俐落輪廓，喇叭褲和鐘形袖等剪裁細節，為整體70年代風格定調。染上駝色、橡果色等大地色調的系列中，穿插以金盞花菊、孔雀藍提味的皮革外套、裙裝，蔓延而上的佩斯利花紋、金線緹花及植物圖騰，和點綴的鉚釘、流蘇、羽飾相映成趣，鋪陳出具有奢華特質的慵懶氛圍。

主打款Whitney信封鏈帶包，承襲MMK服裝主題添入全新配色和材質設計，絨面麂皮拼接異材質蛇紋皮革表面，搭配金屬鉚釘鑲嵌、菱角形狀翻蓋，呈現出女人率性的一面。全新推出的Demi-Fine輕奢珠寶系列，也自熱銷Mercer包款的鎖頭吊飾中汲取靈感，並透過各式生辰寶石、水鑽，組合出多變的個性色彩。

男裝摩登 休閒兼商務

男裝方面，MMK秉持一貫休閒、商務感兼備的摩登形象，闊腿丹寧褲、格紋襯衫與安哥拉山羊毛針織衫，打造曼哈頓上城的街頭光景，而交叉其中的亮眼豹紋和行李包款，則描繪出紳士旅行的豐富想像。

(中國時報)