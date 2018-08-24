戴佩妮步履輕 走秀變精靈

《鬥魚》女主角王淨為喬治傑生獻出時尚初登場，她穿Alice+Olivia洋裝。（王淨提供）

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中國時報
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戴佩妮因腸胃炎瘦了一大圈，巧扮精靈為喬治傑生走秀更添仙氣。（陳俊吉攝）
喬治傑生HALO黃金鑲鑽戒指，6萬8000元起。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生全球巡展首站登台的珠寶DEW DROP黃金鑲水晶項圈，145萬元。（GEORGJENSEN提供）
喬治傑生全球巡展首站登台的珠寶AURA黃金鑲鑽項圈，150萬元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生（GEORG JENSEN）頂級珠寶登台，台灣是全球巡展的首站，展出近30件全球獨一無二的珠寶作品，邀請戴佩妮扮精靈走秀，她一忙完演唱會就因腸胃炎病倒，整個人瘦了一圈，從原本的44公斤瘦到只剩41公斤，這回扮精靈走秀，腳步曼妙輕盈，感覺更添仙氣。

剪了俐落短髮的戴佩妮戴上喬治傑出最新款的HALO系列耳環，顯得更加俐落時尚。她說，自己因為個子比較嬌小，和人高馬大的模特兒走秀會有壓力，因此刻意安排單獨出場，「感覺就像是走在教堂的結婚紅毯。」

戴佩妮坦承自己個性有點大剌剌，曾為了拍攝自導自演的廣告，弄丟了求婚戒，平日不敢戴太貴的珠寶在身上，因此會選購HALO沒有鑲鑽的耳環，因為耳環比較不容易弄丟。品牌晚上盛大舉辦VIP派對，正上映的電影女主角《鬥魚》王淨獻出時尚初登場，展現新生代浪漫魅力，另外董若彤、穆熙妍、王艾苓也盛裝與會，更添星光。

(中國時報)

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