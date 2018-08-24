蔥勁十足 全聯、愛買挺台灣農產

2018年08月24日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

頂好屏東小黃瓜，每盒約300g，45元。（頂好提供）

愛買御圃有機綜合葉菜，39元。（愛買提供）

全聯即日起推出限定6萬組的「屏東落山風洋蔥涼拌組合」，每組380g、43元。（鄧博仁攝）

愛買宜蘭蔥滿勝利三星蔥，59元。（愛買提供）

超市、量販力挺台灣農友，以契作維持農產品質和銷量，全聯農、漁產契作面積達2200公頃，也是全台洋蔥銷量最大的通路，今夏力推的屏東落山風洋蔥，冷藏後去辛辣、味道鮮甜，涼拌吃清涼消暑，即日起在全聯約945家門市獨家販售的「洋蔥涼拌組合」限定6萬組，每組加贈日式和風醬、芝麻柴魚粉及洋蔥食譜教學。

屏東落山風洋蔥 味道鮮甜

全聯今年1月至今業績雙位數成長，22日起至24日延長營業至24時，中元節業績可望再衝高，近期除飲料、罐頭、休閒食品熱賣外，全聯執行長謝健南昨表示，今年國產洋蔥盛產，為了照顧本土農業，縮短進口洋蔥販賣期，7月起全面推廣國產洋蔥，預計至9月中可完售。今年國產洋蔥年銷量可達1000噸，較去年400噸增1.5倍；洋蔥總銷量也上看2200噸，較去年2000噸高1成。

這次與國產洋蔥最大的產區屏東縣政府合作推廣的屏東落山風洋蔥，為短日照品種，長期受落山風吹拂，減少蟲害有利種植，根莖倒伏使養分匯聚球莖，洋蔥紮實飽滿且口感軟嫩細緻、鮮甜多汁，風味溫和、蔥勁十足，涼拌、清炒、熬煮都適合，與進口洋蔥口感較辛辣、硬實明顯不同。

蔥滿勝利三星蔥 蔥界精品

愛買從2016年起推廣「友善培育 安心生鮮」，與在地農民獨家契作超過30種蔬果、生鮮，設立「安心生鮮」專區，每年銷量平均增2至3成。獨家契作的宜蘭蔥滿勝利三星蔥喝養樂多長大，蔥白最高23cm，號稱蔥界精品，每周約賣3500把；桃園蘆竹的御圃有機綜合葉菜採用友善土地的種植，每周平均賣8000包，每年銷量翻倍成長；24日晚間11時至隔日凌晨1時全館滿2000元享9折，契作蔬果同享優惠。

屏東小黃瓜 夏日涼拌好滋味

頂好中元預購上月開跑至今買氣旺，業績已增2成，適合夏日涼拌的屏東小黃瓜是長銷的生鮮蔬菜，與霧峰秀珍菇與當季盛產酪梨等皆為營養好上手的百搭食材。

(中國時報)