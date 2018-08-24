傾聽傷心人 夜巡貓好療癒

2018年08月24日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本漫畫家深谷薰畫了一張頭頂罐頭的灰貓的油畫，在兒子建議下發展成8格漫畫。（《夜巡貓》深谷薰／大塊文化。YOMAWARI NEKO c Kaoru Fukaya / Kodansha Ltd.）

為了鼓勵生病的兒子，日本漫畫家深谷薰3年前在一張A4紙上隨手畫下8格漫畫，描述一隻夜晚遊走街頭的灰貓「遠藤平藏」，四處傾聽人心中的憂傷，貼到推特後獲得廣大迴響，出版成書後大賣40萬冊。大塊文化資深編輯林怡君表示，「雖然貓沒有幫人解決問題，但有些人是連傾聽陪伴的人都沒有。這系列漫畫捕捉了現代人的孤獨心境。」

鼓勵病兒 畫出好成績

深谷薰筆下的「夜巡貓」十分溫柔，臉上總是帶著微笑，聽著人們訴說自己身上背負的故事，還會提醒悲傷的人：「如果笑不出來，就用說的。微笑！」林怡君表示，《夜巡貓》系列自2015年10月開始在推特連載，一周更新兩回，剛開始的角色線條十分簡單、潦草，後來隨著寫到的人生故事愈來愈多，貓的世界也愈來愈豐富。

今年55歲的深谷薰，過去畫的是給成人女性閱讀的淑女漫畫，作品《KANNA小姐！》去年被改編為日劇，由女星渡邊直美飾演主角。《夜巡貓》與其他作品風格不同，她在一頁8格中交代一段故事，描述角色內心哭泣的原因，卻總是精準抓住人心。她也曾在日本媒體採訪時表示，「如果畫讀者感受不到的煩惱就沒有意義，所以我畫的是大家都能有切身感受的故事。」

漫畫中描述各形各色的人，有受到人際關係困擾而不敢上學的青少年，有離婚3次覺得自己一事無成的50歲女性，有努力賺錢為了照顧貓的獨居女子，有照顧失智母親卻感到幸福的女兒，也有因為女兒帶男友拜訪家人而內心情緒複雜的父親。林怡君表示，作者自己也有離婚、兒子生病等人生經歷，「她自己也是一個身上有傷的人，如果不是自己走過，不會有這樣的體悟。」

身上有傷 才知道疼痛

深谷薰表示，遠藤平藏雖然會傾聽人的憂傷，但不會替人解決問題，「現實中不太可能讓別人來解決自己的痛苦與煩惱。所以要是遠藤平藏會解決人的煩惱，讀者反而會覺得『實際上不是那麼簡單的』吧？因為就算跟別人討論了，最後還是只能用自己的辦法來解決問題。」

漫畫中「夜巡貓」們只是傾聽，有時還邊聽邊跟人蹭飯吃，卻十足的療癒，有如貓咪版《深夜食堂》。深谷薰表示，「無論是煩惱著『別人都能做到，我卻做不到』或『好像只有我在煩惱』，比起自己一個人想這些事，有人聽自己述說煩惱的感覺會很不一樣。遠藤平藏是有人在心裡哭泣的時候，能關心體諒的角色。《夜巡貓》想做到的，就是讓閱讀的人不寂寞。」

(中國時報)