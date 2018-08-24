2018年08月24日 04:11 中國時報 本報訊

她與黑色的 守護者作者／寶總監出版社／時報時報出版提供

烈火作者／傑克‧紀伯特（Jack Gilbert）譯者／陳育虹出版社／寶瓶文化寶瓶文化提供

隱藏人格們 的旅行清單作者／連美恩出版社／遠景

連美恩出生於沙烏地阿拉伯，24歲時以沙發衝浪在歐洲自助旅行14個月，回國後出版了《我睡了81個人的沙發》，榮獲2011年台北國際書展大獎。旅居倫敦7年，從事時尚攝影工作，攝影風格充滿敘事性，多與時尚雜誌、服裝設計師、藝術家與品牌合作，後將工作內容撰寫成《我從拘留室搬進東倫敦之後》一書。

32歲搬回台灣，目前專注的項目包括：時尚攝影、寫作、潮嬤郝雲娟的孫女兼經紀人兼御用攝影師、潛水狂熱份子和正在攻讀心理研究所的學生。

本書收集作者發生在旅途上的驚險故事，有蒙大拿的碎骨崖、尼泊爾的秘密特種部隊、印度的裸體僧侶和九寨溝的恐怖旅社……而在撰寫這些刺激又爆笑內容的過程中，作者發現她的隱藏人格們的蹤影。

■她與黑色的

守護者

作者／寶總監

出版社／時報

你知道在台灣有多少流浪狗嗎？根據台灣動物保護資訊網站在2015年的統計，全台約有近13萬隻流浪狗無家可歸，坊間一直不乏各種不同的流浪動物之家、狗園支援、提倡領養不棄養，但仍趕不上流浪動物的增加速度；除了幼犬、品種犬認養的機率較高外，成犬的認養率相較前兩者偏低，並且連「毛髮顏色」都有認養的差別待遇，據了解，毛髮為「黑色」的動物，處境最為艱困。

圖文作家兼愛狗人士寶總監觀察到此一現象，在新書《她與黑色的守護者》中，以黑狗作為主角繪製了感人的圖文故事，同時也在書中強調黑狗可愛與獨特的地方，並透過出版社製作影片，在網路上得到熱烈迴響，目前累積4.9萬次觀看，900多次分享，呼籲大家多多分享影片，讓黑狗能再多一點機會擁有一個家。

■烈火

作者／傑克‧紀伯特（Jack Gilbert）

譯者／陳育虹

出版社／寶瓶文化

西方評論家將他的詩譽為「罕見的世紀末詩歌，率直且具有驚人美感。紀伯特能與二十世紀初現代主義大師們並立，原因之一是：面對巨擘，他毫不畏縮。」

詩人也是此書譯者陳育虹認為，沉默或許是他義無反顧的人生態度，但沉默底下，是他與自我對峙時無畏的堅持，是他在生命變化中的反思與爭辯，是他活潑躍動的詩心。這些對峙，反思與爭辯，在這書寫歷時十年的《烈火》中以詩的形態，披肝瀝膽地呈現著。

詩人廖偉棠推薦，「這部作品滿足了兩個突變的要求，一是人生疼痛，詩人的妻子野上美智子之死；二是隨之而來的詩之語言進入沉著痛快、從心所欲的階段。」

(中國時報)